Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Россиян предупредили о звонках с Украины детям для создания ЧП с бытовым газом
Генпрокуратура России предупредила о звонках с Украины детям для создания ЧП с бытовым газом
С территории Украины поступают звонки и сообщения в мессенджерах несовершеннолетним гражданам России с целью спровоцировать взрывы бытового газа в многоэтажных жилых домах, сообщила Генпрокуратура.
В Telegram-канале надзорного ведомства призвали родителей обсудить с детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием и опасность общения с незнакомыми людьми в соцсетях и по телефону.
В прошлом году россиян предупреждали о новой тактике мошенников с Украины: аферисты пытаются вовлечь обманутых граждан в совершение диверсий и террористических актов.