МВД предупредило о новой тактике мошенников с Украины

МВД: Мошенники с Украины пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии

Tекст: Вера Басилая

По данным ведомства, аферисты начинают разговор, используя стандартные схемы: сообщают о якобы подозрительных переводах, о попытках взять от их имени кредит и так далее. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, аферисты предлагают помочь жертвам вернуть деньги, украденные мошенниками, или же отомстить, следует из сообщения на сайте МВД России.

Кроме того, в ход идут угрозы убийством родных, а также запугивания с требованием поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Отмечается, что новый прием мошенники стали использовать в последнюю неделю. По данным МВД, практически все атакующие россиян телефонные мошенники «работают» на Украине, а их жертвы – люди пожилого возраста, которых используют для создания инфоповодов.

Ведомство отмечает, что к россиянам стали обращаться напрямую с предложением совершить диверсию или теракт за деньги.

МВД призвало россиян внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям и помнить, что атаки на военные и стратегически важные объекты квалифицируются как диверсия или теракт, что грозит лишением свободы до 20 лет.

Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

До этого сообщалось, что аферисты, звоня жертвам из России, пытаются убедить их совершать различные преступления, включая поджоги военкоматов и посещения банков с оружием.

Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки украинскими спецслужбами.