По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве
Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у Бутырского военкомата в Москве
Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.
Мужчина пришел к зданию военкомата днем 1 августа с пакетом и параллельно говорил по телефону. Находившиеся рядом полицейские обратили внимание, что у собеседника пенсионера слышен украинский акцент. Кроме того, мужчина на другом конце трубки просил включить камеру телефона, сообщает Telegram-канал Shot.
В итоге, пенсионер был задержан правоохранителями, которые обнаружили в его пакете бутылки с горючей смесью. Детали своего разговора мужчина разглашать отказался.
В последнее время в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления. СМИ связывают изменения с деятельностью украинских спецслужб.
Так, ранее телефонные мошенники убедили 24-летнюю учительницу истории поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области. Девушка бросила в здание коктейль Молотова.