На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
Задержан предполагаемый поджигатель военкомата в Россоши
В экстренных службах Воронежской области сообщили о задержании девушки за поджог двери военкомата в городе Россошь
Дверь военного комиссариата в городе Россошь Воронежской области получила повреждения в результате попытки поджога, задержана девушка, сообщили в экстренных службах региона.
Информация об инциденте появилась утром во вторник в Telegram-канале Baza. По его данным, телефонные мошенники убедили 24-летнюю учительницу истории поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области. Девушка бросила в здание коктейль Молотова, передает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб сообщил, что в 20.19 понедельника, 31 июля, поступил вызов к зданию военкомата на улице Пролетарская. По его словам, в результате попытки поджога немножко погорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась, возгорание потушили своими силами. В экстренных службах добавили, что была задержана молодая девушка, преподаватель истории. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.