Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки украинскими спецслужбами

Генерал МВД Ворожцов: Сейчас телефонные мошенники побуждают людей совершить противоправные и террористические действия

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве у Бутырского военкомата сотрудники полиции задержали 70-летнего пенсионера с пакетом, в котором находились бутылки с горючей жидкостью. При этом правоохранители заметили, что, подойдя к зданию, мужчина разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом, который просил пенсионера включить камеру телефона.



«Эти действия, когда с помощью переговоров по телефонам человека подталкивают к тем или иным действиям, не являются чем-то необычным особенным. С практикой телефонного мошенничества мы сталкиваемся уже на протяжении нескольких лет. Данный случай – одна из разновидностей телефонного мошенничества, только раньше на другом проводе агитировали перечислять средства, продавать квартиры и так далее, а теперь данная технология развилась настолько, что людей таким путем побуждают совершить противоправные и террористические действия», – говорит Ворожцов.

Он подчеркивает, что мошенники, которые подталкивают по телефону на преступления, имеют навык психологического воздействия, в том числе владеют элементами гипноза. Именно поэтому говорящий с ними не осознает, что его просят сделать что-то противоправное, он на определенное время попадает под внешнее воздействие. Однако в этой методике есть один нюанс: для того чтобы человек сделал то, что хочет злоумышленник, его необходимо постоянно держать на телефонной связи и не давать ему больше ни с кем коммуницировать.

«Единственный способ защитить человека, который попал под воздействие мошенника, – это прервать его телефонный разговор. Сделать это могут только люди из его близкого окружения: родственники, друзья, соседи, сотрудники полиции или иные люди, видящие, что человек очень долго говорит с кем-то по телефону. Остановить разговор необходимо любыми способами. Если для этого требуется вырвать из рук телефон, стоит это сделать», – рекомендует генерал-майор МВД.

При этом после разговора с мошенником человеку, с которым беседовали по телефону, следует дать несколько часов, чтобы «опомниться», продолжает собеседник. Жертве аферистов не стоит позволять повторно отвечать на звонки, а лучше, если все это время он побудет без средств связи, а телефон вовсе будет выключен.

Ранее СМИ сообщали, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления. Отмечается, что злоумышленники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов.