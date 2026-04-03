В Москве презентовали книгу воспоминаний участников спецоперации на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие автор книги, директор Центра истории СВО Максим Григорьев, а также ведущие историки страны – академик РАН Ефим Пивовар, председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и научный руководитель Института российской истории РАН Юрий Петров.

Григорьев подчеркнул, что это лишь первая книга в серии, и работа будет продолжена. «Мы инициировали проект «Хранить вечно», в рамках которого собираем свидетельства участников специальной военной операции, а также материалы по преступлениям киевского режима», – отметил Григорьев. По его словам, уже сформирован комплекс электронных видеодокументов, которые передаются в российские архивы на «вечное хранение».

Академик Пивовар назвал эти материалы бесценными, поскольку речь идет о живых свидетельствах непосредственных участников событий. Он отметил, что документы уже используются в научной и образовательной деятельности и станут основой для будущих исследований. Пивовар подчеркнул, что это работа на долгие годы, важная для понимания истории будущими поколениями.

Гагкуев подчеркнул, что задача исторического сообщества – сохранить свидетельства участников СВО для будущих исследований и музейных экспозиций. Он назвал книгу Григорьева «первым кирпичом» в создании корпуса подобных источников. По его словам, важно максимально тщательно продолжать эту работу, чтобы создать полноценную летопись спецоперации.

Мягков отметил, что публикации о преступлениях украинских неонацистов, подготовленные с участием фонда Максима Григорьева, уже вызвали большой общественный резонанс. Он добавил, что собираемые свидетельства необходимы для фиксации фактов и последующей исторической и правовой оценки. Мягков подчеркнул бесценность этих данных для российской истории.

Петров приветствовал инициативу Григорьева и сравнил ее с работой комиссий по сбору свидетельств времен Великой Отечественной войны. Петров отметил, что такие публикации позволяют увидеть события глазами непосредственных участников и дают подлинное понимание происходящего. По его словам, этот труд важен как для историков, так и для общества в целом, особенно для передачи знаний молодежи.