Число погибших на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи
Погибшими после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» признаны семь человек, поиски еще пяти сотрудников предприятия продолжаются на месте происшествия.
Число погибших в результате пожара на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» достигло семи человек, передает РИА «Новости». По информации компании, к поисково-спасательной операции привлечены более 200 специалистов и 20 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, задействованы сотрудники МЧС России и других экстренных служб.
В официальном сообщении отмечается: «По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются». Спасатели продолжают разбор завалов и устранение последствий происшествия на территории предприятия.
Компания подчеркивает, что поисковые мероприятия не прекращаются ни на минуту. Помимо разбора конструкций, специалисты уделяют внимание обеспечению безопасности персонала и предотвращению новых очагов возгорания.
В Нижнекамске объявлен трехдневный траур после пожара на «Нижнекамскнефтехиме».
Компания «Сибур» приостановила шесть производств на предприятии после чрезвычайного происшествия.
Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до трех человек, пострадали трое пожарных.