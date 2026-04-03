Число погибших на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи

Tекст: Ольга Иванова

Число погибших в результате пожара на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» достигло семи человек, передает РИА «Новости». По информации компании, к поисково-спасательной операции привлечены более 200 специалистов и 20 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, задействованы сотрудники МЧС России и других экстренных служб.

В официальном сообщении отмечается: «По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, подтверждена гибель семи человек, поиски еще пяти продолжаются». Спасатели продолжают разбор завалов и устранение последствий происшествия на территории предприятия.

Компания подчеркивает, что поисковые мероприятия не прекращаются ни на минуту. Помимо разбора конструкций, специалисты уделяют внимание обеспечению безопасности персонала и предотвращению новых очагов возгорания.

