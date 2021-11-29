Как будет работать закон о QR-кодах?

Если Госдума примет, Совет Федерации утвердит и президент скрепит подписью закон, то по всей России уже вскоре вступят в силу новые требования к использованию QR-кодов. Этот сертификат дает возможность удостовериться, что его обладатель либо вакцинирован от коронавируса, либо не заражен им. Закон предполагает – власти в регионах будут иметь возможность ввести требования: при посещения кафе и ресторанов, массовых мероприятий и культурных учреждений понадобится паспорт (или другое удостоверение личности), и главное – собственно QR-код.

Те же требования будут применяться на отдельных видах транспорта – в поездах (кроме электричек) и в самолетах, но при этом граждане продолжат свободно пользоваться личным и общественным транспортом.

При посадке в поезд или самолет, или при входе в заведение или на мероприятие, где требуются QR-коды, проверяющий должен буде видеть лишь ограниченный перечень ваших данных: ФИО, дату рождения и электронный медицинский сертификат.

Предполагается, что все требования иметь при себе QR-коды будут действовать со дня публикации закона и до 1 июня 2022 года.

Кроме того, законопроект уточняет – правительство должно будет установить дату, после которой продажа билетов на поезда и самолеты внутренних и международных будет вестись только при предъявлении сертификата с QR-кодом.

До 1 февраля будущего года действует определенное послабление – для посещения мероприятий достаточно иметь не QR-код, а отрицательный ПЦР-тест.

То, что в обиходе называют QR-кодом – это медицинский сертификат, который подтверждает: гражданин привит от коронавируса, либо переболел им, либо у этого человека есть противопоказания к вакцинации (этот отвод должен быть подтвержден у врача). Документ снабжен двухмерным цифровым кодом, который содержит информацию о прививке, перенесенной болезни или медотводе – собственно, это и есть QR-код.

Сертификат можно получить либо в электронном виде – через аккаунт на портале Госуслуг (либо в приложениях для мобильных телефонов «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус»), либо в виде распечатки в любом многофункциональном центре (МФЦ).

Чтобы получить QR-код в пункте вакцинации, нужно иметь при себе СНИЛС. Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной (например, «Спутник V»), то электронный сертификат с QR-кодом появится в вашем аккаунте после прививки вторым компонентом. Если вакцина однокомпонентная (например, «Спутник Лайт»), то сертификат будет доступен сразу.

Люди, которые переболели COVID-19 и обращались по этому поводу к врачам, вносятся в Федеральный реестр переболевших. После того, как медики зафиксируют выздоровление пациента, на следующий день он получает QR-код.

Что касается медотвода, то гражданин должен уточнить у врачей, входит ли заболевание, которым он страдает, в перечень диагнозов, исключающих прививку (сейчас этот список формируется Минздравом России). Получив подтвеждение медицинского отвода, вы имеете право получить и QR-код.

Наконец, законопроект предполагает, что временный QR-код сроком на 72 часа можно получить, если ваш ПЦР-тест дал отрицательный результат. В бумажном виде такой код гражданин получает в лаборатории, где сдавался тест. А в электронном – на уже упомянутых порталах Госуслуг, и в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

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