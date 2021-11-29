Как будет работать закон о QR-кодах?

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29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
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Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
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«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
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Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов REUTERS/Ints Kalnins
Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...
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Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 5 комментариев

Молдавию отключают за неуплату

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как будет работать закон о QR-кодах?

    		    29 ноября 2021, 22:00
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Если Госдума примет, Совет Федерации утвердит и президент скрепит подписью закон, то по всей России уже вскоре вступят в силу новые требования к использованию QR-кодов. Этот сертификат дает возможность удостовериться, что его обладатель либо вакцинирован от коронавируса, либо не заражен им. Закон предполагает – власти в регионах будут иметь возможность ввести требования: при посещения кафе и ресторанов, массовых мероприятий и культурных учреждений понадобится паспорт (или другое удостоверение личности), и главное – собственно QR-код.

    Те же требования будут применяться на отдельных видах транспорта – в поездах (кроме электричек) и в самолетах, но при этом граждане продолжат свободно пользоваться личным и общественным транспортом.

    При посадке в поезд или самолет, или при входе в заведение или на мероприятие, где требуются QR-коды, проверяющий должен буде видеть лишь ограниченный перечень ваших данных: ФИО, дату рождения и электронный медицинский сертификат.

    Предполагается, что все требования иметь при себе QR-коды будут действовать со дня публикации закона и до 1 июня 2022 года.

    Кроме того, законопроект уточняет – правительство должно будет установить дату, после которой продажа билетов на поезда и самолеты внутренних и международных будет вестись только при предъявлении сертификата с QR-кодом.

    До 1 февраля будущего года действует определенное послабление – для посещения мероприятий достаточно иметь не QR-код, а отрицательный ПЦР-тест.

    То, что в обиходе называют QR-кодом – это медицинский сертификат, который подтверждает: гражданин привит от коронавируса, либо переболел им, либо у этого человека есть противопоказания к вакцинации (этот отвод должен быть подтвержден у врача). Документ снабжен двухмерным цифровым кодом, который содержит информацию о прививке, перенесенной болезни или медотводе – собственно, это и есть QR-код.

    Сертификат можно получить либо в электронном виде – через аккаунт на портале Госуслуг (либо в приложениях для мобильных телефонов «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус»), либо в виде распечатки в любом многофункциональном центре (МФЦ).

    Чтобы получить QR-код в пункте вакцинации, нужно иметь при себе СНИЛС. Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной (например, «Спутник V»), то электронный сертификат с QR-кодом появится в вашем аккаунте после прививки вторым компонентом. Если вакцина однокомпонентная (например, «Спутник Лайт»), то сертификат будет доступен сразу.

    Люди, которые переболели COVID-19 и обращались по этому поводу к врачам, вносятся в Федеральный реестр переболевших. После того, как медики зафиксируют выздоровление пациента, на следующий день он получает QR-код.

    Что касается медотвода, то гражданин должен уточнить у врачей, входит ли заболевание, которым он страдает, в перечень диагнозов, исключающих прививку (сейчас этот список формируется Минздравом России). Получив подтвеждение медицинского отвода, вы имеете право получить и QR-код.

    Наконец, законопроект предполагает, что временный QR-код сроком на 72 часа можно получить, если ваш ПЦР-тест дал отрицательный результат. В бумажном виде такой код гражданин получает в лаборатории, где сдавался тест. А в электронном – на уже упомянутых порталах Госуслуг, и в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

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