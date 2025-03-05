В России провели первый эксперимент по маркировке учебников

  • Новость часаПутин заявил о снижении уличной преступности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп будет строить «золотой век Америки» без Украины
    Политолог: Стармера и Макрона в компании Зеленского не пустят на порог Белого дома
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    WSJ: Сделки по ресурсам не гарантируют возобновления помощи Украине
    Путин указал на нарастающую кадровую проблему в МВД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    31 комментарий
    5 марта 2025, 14:12 • Новости дня

    В России провели первый эксперимент по маркировке учебников

    ЦРПТ и «Девиз» провели эксперимент по маркировке учебника по русскому языку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр развития перспективных технологий и типографский комплекс «Девиз» успешно провели эксперимент по маркировке школьного учебника по русскому языку для предотвращения контрафакта.

    Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и типографский комплекс «Девиз» провели первый в России эксперимент по маркировке школьных учебников. В рамках пилотного проекта был промаркирован учебник по русскому языку для первого класса от издательства «Просвещение», сообщает ТАСС.

    Гендиректор издательства Дмитрий Климишин отметил, что ежегодный объем контрафактной учебной литературы на российском рынке составляет минимум 800 млн рублей. Контрафактная продукция зачастую некачественная и опасна для детей. Цифровая маркировка позволит отследить каждый экземпляр учебника и подтвердить его подлинность.

    Операционный директор типографского комплекса «Девиз» Станислав Бойцов подчеркнул, что для участников рынка важно протестировать процессы маркировки заранее, чтобы выбрать оптимальные решения. С 1 апреля 2024 года в России стартует добровольный и бесплатный эксперимент по маркировке печатной продукции, который поможет оценить эффективность новых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издательство «Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы в арбитражный суд. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей. Также сообщалось, что начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

    Коментарии (77)
    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (5)
    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 19:59 • Новости дня
    WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой

    WADA: Последствия невозврата медалей Валиевой решатся органами, их вручавшими

    WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о последствиях невозврата медалей фигуристкой Камилой Валиевой решат организации, которые их вручали, сообщило WADA.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что вопрос возможных последствий невозврата медалей и призовых российской фигуристкой Камилой Валиевой будет решаться организациями, вручавшими эти награды, передает ТАСС.

    Это заявление связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года, а также медалей и наград на чемпионатах России и отдельных этапах турниров за нарушение антидопинговых правил.

    В заявлении WADA говорится: «Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов». Медаль чемпионата Европы была вручена Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU), а награды внутренних соревнований – Федерацией фигурного катания на коньках России.

    Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и ее дисквалификация истечет 25 декабря 2025 года. Теперь ее судьба и последствия невозврата наград остаются на усмотрение организаций, занимавшихся вручением этих медалей.

    Ранее Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.

    Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.

    Коментарии (26)
    4 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР назвала заказчика уголовного дела против кандидата в президенты Румынии Джорджеску
    СВР назвала заказчика уголовного дела против кандидата в президенты Румынии Джорджеску
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

    В частности, по данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей Бухареста исключить Джорджеску из избирательной кампании, угрожая в противном случае ограничить доступ страны к фондам Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно заявлению СВР, фон дер Ляйен играла ключевую роль в признании недействительными итогов первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году. В сообщении пресс-бюро СВР также говорится, что после обвинений против Джорджеску ожидаются дальнейшие попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в Евросоюзе.

    Венгрия, как отмечается в заявлении, может стать следующей целью, поскольку она рассматривается как «бастион европейского консерватизма». Удобным поводом для давления на Венгрию могут стать предстоящие в будущем году парламентские выборы в стране. В СВР уверены, что такая политика может нести риски для политической стабильности в регионе.

    Напомним, бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте на прошлой неделе. Он оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда.

    Коментарии (5)
    4 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Украина готовит замену Starlink
    Украина готовит замену Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

    По словам собеседника The Economist, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное – за три месяца, передает ТАСС. Однако он признал, что переход на новые системы будет крайне сложным и может привести к потерям на поле боя.

    Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. На Украине работа Starlink оплачивается Польшей, но контроль за системой осуществляют США, отмечает издание. Спутниковая система Starlink считается незаменимой для ВСУ и обеспечивает их необходимыми связями.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у Украины альтернативы Starlink.

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии существуют другие средства связи.

    Коментарии (18)
    4 марта 2025, 21:18 • Новости дня
    Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в Конгрессе США.

    Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления поставок оружия Украине, если Киев начнет мирные переговоры, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе. Он подчеркнул, что президент США настаивает на необходимости переговоров, и в случае их начала «рассматриваться будет все».

    Администрация США ранее объявила о временной паузе в оказании военной помощи Украине. По словам Вэнса, эта пауза продлится до тех пор, пока не будет ясно, что Киев готов сесть за стол переговоров. Решение об этом связывается с попытками поиска дипломатического решения конфликта.

    Вэнс добавил, что президент США «ясно дает понять» свое желание, чтобы украинская сторона начала переговоры. Вице-президент выразил надежду на то, что Киев предпримет шаги для начала мирного диалога.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Коментарии (14)
    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня
    Bild: Берлин изучает способы блокировки ввода «Северного потока – 2»

    В Германии изучают способы блокировки ввода «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

    Коментарии (19)
    4 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Диана Арбенина продала два дома в штате Джорджия в США, один из которых, приобретенный в 2022 году за 850 тыс. долларов, находится на Тайби-Айленд и включает три спальни и два санузла.

    Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», совершила значительные операции с недвижимостью в США, сообщает Passion.Ru. В 2022 году она приобрела двухэтажный дом на Тайби-Айленд в штате Джорджия, который обошелся ей в 850 тыс. долларов. В доме три спальни и два санузла, что делает его идеальным для комфортного проживания.

    Помимо этого, Арбенина владела еще одним домом в Джорджии, однако дата его покупки осталась неизвестной. В 2023 году певица решила расстаться с обоими домами. Она продала их двум юридическим лицам: Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC.

    Согласно информации, владельцем этих компаний является Александр Тарелкин. Однако стоимость заключенной сделки не разглашалась.

    Ранее сообщалось, что организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной в связи с ее негативным отношением к спецоперации.

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Российская авиация ударила по штабу ВСУ в Комаре

    Российская авиация атаковала штаб 37-й бригады ВСУ и узел связи в Комаре ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали штаб и узел связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре, что привело к уничтожению оборудования и значительным потерям среди персонала.

    Российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Комар, который расположен у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, воздушно-космические силы РФ ударили по штабу бригады и узлу связи, в результате чего были поражены серверы, спутниковая связь и персонал штаба. Он отметил: «Количество убитых и раненых превышает два десятка», передает ТАСС.

    Этот удар, по мнению Рогова, окажет значительное влияние на управление украинскими войсками на данном участке линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Березовку и Водяное Второе в ДНР, также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (37)
    4 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала в Белом доме президент Аргентины Хавьер Милей удалил из соцсетей все совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Аргентины Хавьер Милей удалил из своих социальных сетей все совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме, сообщает «Известия». Милей, являясь либертарианцем, ранее активно выражал поддержку Киеву и фотографировался с Зеленским на международных мероприятиях. Однако в последние недели позиция Аргентины по отношению к Украине изменилась.

    По мнению экспертов, Буэнос-Айрес вместе с США отказался поддержать антироссийскую декларацию в ООН. Помимо Аргентины, значительное число стран региона также не поддержало документ. Среди них указаны такие страны, как Бразилия, Гаити, Никарагуа, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Сальвадор.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (17)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (20)
    Главное
    Эксперт: У Трампа продолжается «медовый месяц» высоких рейтингов
    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    Сербия заявила о праздновании Дня Победы 9 мая вопреки давлению Запада
    В Тбилиси отказались быть «антироссийским инструментом»
    Мишустин поделился семейной традицией дарить полевые цветы
    Госдума поддержала введение минимальных баллов для поступления в 10 класс

    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп будет строить «золотой век Америки» без Украины

    Крайне артистичным и агрессивным оказалось выступление президента США перед Конгрессом. Ожидалось, что он затронет в нем в том числе тему отношений с Украиной. Но на самом деле Дональд Трамп провозгласил четыре шага для достижения «золотого века Америки». О чем идет речь и как это встретили? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............