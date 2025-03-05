В России провели первый эксперимент по маркировке учебников

ЦРПТ и «Девиз» провели эксперимент по маркировке учебника по русскому языку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и типографский комплекс «Девиз» провели первый в России эксперимент по маркировке школьных учебников. В рамках пилотного проекта был промаркирован учебник по русскому языку для первого класса от издательства «Просвещение», сообщает ТАСС.

Гендиректор издательства Дмитрий Климишин отметил, что ежегодный объем контрафактной учебной литературы на российском рынке составляет минимум 800 млн рублей. Контрафактная продукция зачастую некачественная и опасна для детей. Цифровая маркировка позволит отследить каждый экземпляр учебника и подтвердить его подлинность.

Операционный директор типографского комплекса «Девиз» Станислав Бойцов подчеркнул, что для участников рынка важно протестировать процессы маркировки заранее, чтобы выбрать оптимальные решения. С 1 апреля 2024 года в России стартует добровольный и бесплатный эксперимент по маркировке печатной продукции, который поможет оценить эффективность новых технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издательство «Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы в арбитражный суд. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей. Также сообщалось, что начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе.