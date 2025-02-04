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    «Мы должны воевать, а не молодежь»
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    Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке
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    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    32 комментария
    4 февраля 2025, 18:54 • Новости дня

    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе

    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    @ Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Министерством просвещения начал работу над созданием единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

    Советник президента и председатель совета Елена Ямпольская заявила, что уже разработаны принципиально новые подходы к подаче материала, передает ТАСС со ссылкой на Кремль. Также были проведены встречи с экспертами и преподавателями для обсуждения концепции будущих учебников.

    В январе в Москве прошла презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (37)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    3 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»

    Неизвестный осуществил дистанционно подрыв в ЖК «Алые паруса»

    Назван способ подрыва взрывчатки в ЖК «Алые паруса»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Взрывное устройство в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было приведено в действие дистанционно, целью атаки предположительно был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, взрывное устройство находилось в диване в холле дома, и его активировали, когда Саркисян спустился вниз. Вероятно, злоумышленники следили за Саркисяном, прежде чем привести устройство в действие, добавил источник. На данный момент силовики анализируют записи с видеокамер, чтобы установить, кто находился в жилом комплексе и в его окрестностях в момент происшествия.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому была выгодна смерть Саркисяна.

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    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    4 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение отсутствию реакции международных организаций на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

    В своем Telegram-канале она выразила свое негодование, потребовав от международных организаций и правозащитных структур объяснений.

    «Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» – указала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

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    2 февраля 2025, 05:49 • Новости дня
    Расстрелявший школьников в Казани планировал до основания уничтожить гимназию

    Галявиев при подготовке нападения рассчитывал на полное разрушение гимназии в Казани

    Tекст: Максим Попов

    Ильназ Галявиев, осужденный пожизненно за убийство девяти человек, планировал мощный взрыв в казанской гимназии, который должен был полностью разрушить здание.

    Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за массовое убийство в казанской гимназии, рассчитывал на полное разрушение здания в результате взрыва, передает РИА Новости.

    Согласно материалам суда, Галявиев планировал, что самодельное взрывное устройство нанесет значительные повреждения конструктивным элементам гимназии.

    Напомним, нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая 2021 года. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и два учителя. При этом 24 человека получили ранения. Галявиев был арестован на месте преступления. В ходе следствия он был признан вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

    Верховный суд Татарстана вынес Галявиеву пожизненный приговор с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в 200 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 22 млн рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

    Ранее сообщалось, что приставы начали взыскивать 23 млн рублей с устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева. До этого стало известно, что осужденного Галиева решили отправить в «Черный дельфин».

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    2 февраля 2025, 06:20 • Новости дня
    В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер пятый ребенок

    В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер еще один ребенок

    Tекст: Максим Попов

    Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей.

    Как сообщила Олеся Климова, помощник прокурора Красноярского края, тело трехмесячного ребенка было найдено в его кроватке. До этого случая младенец не состоял на медицинском учете и находился на грудном вскармливании. Последний раз мать кормила его в полночь, сообщило ТАСС.

    По словам Климовой, предварительная причина смерти – ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия не было обнаружено следов насилия. Точную причину смерти установит экспертиза.

    Проводится процессуальная проверка, результаты которой контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом.

    Также сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине.

    По словам главного криминалиста ГСУ СК России по региону Артема Кротова, дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов. При этом токсичное средство поступало в организм детей несколькими путями.

    До этого отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.

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    2 февраля 2025, 04:20 • Новости дня
    После удара российского БПЛА в центре Харькова вспыхнул пожар

    Пожар вспыхнул в Харькове после удара российского дрона

    Tекст: Максим Попов

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

    В центре Харькова начался крупный пожар после попадания российского беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное. Харьков».

    По имеющейся информации, огонь охватил склады и производственные помещения на площади около двух тыс. квадратных метро На месте работают пожарные бригады. Задействованы несколько расчетов для тушения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

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    2 февраля 2025, 02:22 • Новости дня
    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет

    Глава Курской области прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, подчеркнув, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    «В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – отметил Хинштейн в Telegram.

    Напомним, накануне украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Минобороны подтвердило нанесение удара, назвав его военным преступлением.


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