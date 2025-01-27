Мединский и Кравцов представили новый учебник по военной истории

Tекст: Валерия Городецкая

Пособие состоит из трех томов, каждый из которых синхронизирован с основным школьным курсом истории, передает РИА «Новости». Мединский отметил: «Каждый том синхронизирован с основным школьным курсом учебника. Это стало возможно потому, что появилась единая государственная линейка. Раньше такая синхронизация была немыслима».

Первый том предназначен для 6-7 классов и охватывает период от Древнерусского государства до второй половины семнадцатого века. Второй том для 8-9 классов охватывает период от Северной войны в эпоху Петра Первого до русско-японской войны 1904-1905 годов. Третий том для 10-11 классов посвящен событиям от Первой мировой войны до настоящего времени, включая специальную военную операцию.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о планах организовать повышение квалификации учителей в рамках выхода пособия. По его словам, данное пособие рекомендовано для использования в школах по всей стране. Глава издательства «Просвещение» Михаил Кожевников прокомментировал цены на учебники, отметив, что они варьируются от 319 до 408 рублей в зависимости от объема.

Пособие одобрено министерством просвещения РФ и предназначено для использования как в средних школах, так и в суворовских и нахимовских училищах, а также в кадетских классах. Уникальность издания заключается в доступном изложении событий военной истории России, включая акцент на событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В прошлом году в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5-9 классов.



