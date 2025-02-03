С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Кравцов представил Путину новые учебники по истории для школ и колледжей
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.
Кравцов отметил значительное снижение стоимости государственных учебников по сравнению с коммерческими аналогами, передает РИА «Новости».
«Подготовлены единые учебники по истории для 5–9-х классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», – заявил Кравцов Путину.
Глава Минпросвещения также подчеркнул улучшение качества образования в России, отметив, что результаты ЕГЭ показывают положительную динамику. «Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тыс. ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году», – уточнил он.
В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом (РВИО) под редакцией помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.
В прошлом году в столице представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.