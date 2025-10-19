Продукцию компании «Восток» сняли с прилавков Улан-Удэ после отравления

Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
В магазинах сети «Николаевский» в Улан-Удэ исчезли с полок готовые блюда и полуфабрикаты компании «Восток» после сообщений о массовом отравлении.
В магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ больше не продаются блюда и полуфабрикаты под брендом «Восток». Корреспондент ТАСС обнаружил, что стеллажи, где раньше были готовые бутерброды, бургеры, шаурма, онигири и вторые блюда, теперь пусты. Также исчезла из продажи пицца собственного приготовления, а сотрудники, ранее отвечавшие за продажу готовой продукции, отсутствуют, передает ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Бурятии сообщила, что причиной массового отравления могли стать шаурма и онигири, изготовленные компанией «Восток». В результате расследования цех этой компании был закрыт, начаты проверки и лабораторные исследования.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ, касающейся производства и сбыта небезопасных товаров.
Сеть «Николаевский» работает в Бурятии с 1999 года и насчитывает 56 торговых точек, имея собственное производство.
В Улан-Удэ 18 октября зарегистрировали вспышку кишечной инфекции из-за некачественной продукции ООО «Восток», большинство пострадавших – дети.
Сальмонеллез обнаружили у троих жителей Бурятии, отравившихся шаурмой.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводит эпидрасследование по факту группового заболевания. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о массовом отравлении.