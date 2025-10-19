  • Новость часаПутин поздравил дорожников с профессиональным праздником
    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Военные Азербайджана включены в состав контингента в Газе
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    19 октября 2025, 08:42 • Новости дня

    Сальмонеллез обнаружили у троих отравившихся шаурмой в Бурятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Троим пострадавшим после употребления шаурмы в Бурятии медики поставили диагноз сальмонеллез, а цех-изготовитель продукции был временно закрыт, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

    Как передает ТАСС, глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил в своем телеграм-канале, что у троих из отравившихся шаурмой в регионе подтвердили сальмонеллез. Заболевание связали с продукцией одной из местных торговых сетей, включая шаурму и другие блюда. Цыденов отметил, что цех, где производилась продукция, уже закрыт, а специалисты проводят проверки и лабораторные исследования.

    По информации министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, всего зарегистрировано 43 случая отравления, из которых 25 – дети. В медицинские учреждения госпитализированы 36 пациентов, 21 из них – несовершеннолетние в возрасте от семи до пятнадцати лет. Состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести, однако один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

    По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Цыденов заверил, что ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме. Медицинские службы работают в усиленном режиме, в инфекционной больнице республики дополнительно перепрофилированы койки и привлечен дополнительный персонал. Все пациенты получают необходимую помощь, их состояние находится под контролем врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали экспресс-тест для выявления сальмонеллеза за один час. В Екатеринбурге зарегистрировали 21 случай отравления среди выпускников вуза. В Якутии после праздника Ысыах Олонхо произошла вспышка сальмонеллеза.

    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    18 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    @ Александр Поляков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Известный публицист и автор трудов по науке Сергей Кара-Мурза ушел из жизни на 87-м году жизни, об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

    Прилепин сообщил, что Кара-Мурза был одним из его главных учителей и одним из самых умных и честных людей эпохи, пишет «Москва 24».

    «Его книги «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на мое становление», – отметил Прилепин.

    Кара-Мурза родился 23 апреля 1939 года в Москве. Окончил Московский университет в 1961 году, потом работал на Кубе, а также в Институте истории естествознания и техники в СССР. В 1988–1996 годах он читал лекции в университетах Испании, а с марта 2013 года возглавлял Центр проблемного анализа и проектирования управления.

    За свою карьеру Кара-Мурза написал более 50 научных статей и стал автором ряда известных книг, в том числе «Проблемы организации науки» и «Технология научных исследований», а также был соавтором «Основ науковедения».

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    18 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

    Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

    По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

    «Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.

    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    18 октября 2025, 10:49 • Новости дня
    Эррол Маск назвал ЕС «гнусной организацией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз представляет собой «гнусную организацию», заявил отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск, по его мнению, такой организации не должно быть.

    «Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», – сказал Маск РИА «Новости».

    Он добавил, что у Евросоюза нет «реальной власти».

    Ранее Маск-старший заявлял, что российская столица значительно превосходит Вашингтон и Лондон по уровню безопасности.

    Также он счел россиянок самыми красивыми женщинами мира.

    18 октября 2025, 16:33 • Новости дня
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции

    В Турции нашли убитым основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакарова

    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили на арендованной вилле в Стамбуле.

    Тело с ножевыми ранениями нашли на арендованной вилле в районе Эюпсултан города Стамбул, пишет РБК. Портал HaksozHaber также сообщил о его гибели и уточнил, что вилла была арендована 6 октября, а на следующий день с Абакаровым туда зашел еще один мужчина.

    Источник соообщил, что полиция подозревает в убийстве мужчину, который находился вместе с Абакаровым в доме. Есть версия, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста и его сбором информации для медиаресурса. После совершения преступления подозреваемый покинул виллу с двумя сумками.

    Тело журналиста обнаружила уборщица. Документов при погибшем не было.

    Ранее турецкие СМИ сообщали о находке тела иностранца без указания имени. Дагестанская диаспора в Турции выразила соболезнования родственникам Абакарова.

    В 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» был заблокирован основателем мессенджера Павлом Дуровым из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    Хозяином этого Telegram-канала оказался уроженец этого города, живший на Украине и переехавший в Турцию Абакар Абакаров.

    18 октября 2025, 14:44 • Новости дня
    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме

    Канадский теннисист Шаповалов на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме

    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канадский теннисист Денис Шаповалов во время четвертьфинального матча турнира ATP в Стокгольме вступил в конфликт со зрителем, сообщили СМИ.

    Встреча проходила против шведа Элиаса Имера, который получил wild card на турнир. В ходе второго сета, когда Шаповалов вел со счетом 2:0, он начал ругаться на русском языке с одним из болельщиков, активно поддерживавших Имера, передает РИА «Новости».

    Теннисист рассказал судье, что зритель показал ему средний палец. В итоге Шаповалов выиграл матч со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 и вышел в полуфинал, занимая сейчас 23-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

    Денису Шаповалову 26 лет. Он родился в Тель-Авиве в семье выходцев из СССР, а в возрасте девяти месяцев переехал с родителями в Канаду.

    Ранее сообщалось, что бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова.

    18 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве

    Член ОП Григорьев: Офис МВД Таджикистана в Москве поможет контролировать мигрантов

    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    @ Дидор Садуллоев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Создание представительства МВД Таджикистана в России откроет новые возможности для совместной борьбы с этнической преступностью и нелегальной миграцией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. На этой неделе президент России Владимир Путин одобрил возможное соглашение об открытии представительства МВД РФ Таджикистана в России. Полиция РФ также откроет офис в Душанбе.

    «Речь идет о расширении взаимодействия с Душанбе и увеличении представительства МВД Таджикистана в России. Это позволит активнее бороться с любой организованной преступностью, в том числе с нелегальной миграцией и этническими преступными группами. Такое сотрудничество можно только приветствовать», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Эксперт напомнил об обсуждаемых в соцсетях методах работы полицейских Таджикистана, которые действуют в отношении представителей собственной этнической преступности жестко, вплоть до оказания давления через родственников. Эти методы считаются эффективными, поскольку родовые связи среди таджиков имеют большое значение. «Нам важно, чтобы преступники не появлялись в России, а если они находятся здесь, то были пойманы, понесли наказание и не смогли снова нарушить российское законодательство», – подчеркнул член ОП РФ.

    Спикер отметил, что миграционная служба МВД России «долгие годы активно работает с разными государствами по поводу нарушений в сфере миграции». «Другое дело, что эти государства не всегда быстро отвечают и не всегда быстро принимают меры», – сказал член ОП РФ. Григорьев пояснил, что во многих посольствах за рубежом есть представители МВД РФ. «И наоборот – представители МВД других стран открыто работают в посольствах на территории России», – добавил спикер.

    По мнению политолога, благодаря такому сотрудничеству может ускориться обмен оперативной информацией между Россией и Таджикистаном. «Но это одно из множеств направлений, которые нужно использовать и активизировать. Проблемы миграции комплексные и сложные, нет одного решения, которое мгновенно решит все эти вопросы», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, с учетом общей границы между Таджикистаном и Афганистаном опыт таджикских силовиков в борьбе с исламизмом может быть полезен для России. «Но принципиально чего-то нового в этом опыте для нас нет. В плане борьбы с терроризмом у нас самих наработан большой опыт. Если мы будем его применять, то этого вполне достаточно, чтобы подобные явления не угрожали стабильности общества», – добавил политолог.

    На этой неделе президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил возможное соглашение об открытии представительств МВД РФ и Таджикистана друг у друга. Согласно документу, Россия и Таджикистан обоюдно откроют у себя представительства силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.

    Российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. В ответ Таджикистан создаст в Москве два представительства – министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

    Основными функциями новых структур станут обеспечение сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также взаимодействие в миграционной сфере. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран. Соглашение может вступить в силу после подписания президентом РФ и после выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур.

    На этой неделе Путин также утвердил новую концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    18 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения, сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

    Более 12 тыс. граждан, проживающих за пределами России, с начала года подали заявления в МВД на участие в госпрограмме по переселению соотечественников, передает ТАСС. В Миграционной службе МВД сообщили, что всего поступило 12 тыс. 500 заявлений на переселение в рамках этой инициативы.

    Программа рассчитана на граждан, которые по разным причинам решили вернуться на постоянное место жительства в Россию.

    В МВД также отметили, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область. Ее визит был связан с оценкой ситуации, сложившейся на фоне возможной депортации россиян из стран Прибалтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников. Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант». В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.

    18 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску

    Дмитриев: Полгода назад началась работа над обоснованием тоннеля на Аляску

    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и США, началась еще несколько месяцев назад, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    РФПИ и партнеры проинвестировали строительство первого железнодорожного моста между Россией и КНР, этот маршрут позволил сократить дорогу для перевозки грузов более чем на 700 километров, указал Дмитриев в своем X (бывший Twitter).

    Он добавил, что шесть месяцев назад российская сторона начала разработку технико-экономического обоснования тоннеля Россия – Аляска.

    Ранее Дмитриев заявил, что обсуждается идея строительства тоннеля через Берингов пролив. Он предложил соединить Россию и США подземным тоннелем.

    Директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Илья Грязнов пояснял, что строительство тоннеля через Берингов пролив возможно при наличии развитой инфраструктуры с обеих сторон. Такой проект не затронет интересы Северного морского пути.

    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    18 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС.

    По данным испанской газеты El Pais, несколько неназванных источников в Европейском союзе называют предстоящий саммит президентов России и США в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя, передает ТАСС. Издание отмечает, что саммит в венгерской столице воспринимается как пренебрежение Европой и ставит лидеров ЕС, руководство сообщества и НАТО в неприятное и унизительное положение.

    Публично представители Евросоюза заявляют, что встреча может быть полезна, если поможет продвижению в урегулировании конфликта на Украине. В то же время в частных беседах чиновники подчеркивают, что такой формат переговоров рассматривается ими как нежелательный исход для ЕС.

    El Pais считает, что потенциальная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может быть расценена как дипломатическая победа для президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    18 октября 2025, 19:45 • Новости дня
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам

    WP: Все больше американцев отказываются от гражданства США из-за политики

    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Каждый год от пяти до шести тысяч граждан США официально отказываются от американского гражданства. Ранее причиной такого шага чаще всего становились налоги, но теперь все большую роль играют политические мотивы – растущее недовольство ситуацией в стране и возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

    Как пишет The Washington Post, все больше американцев, живущих за рубежом, решают «порвать» с родиной окончательно. Многие из них называют свой шаг «разводом» с США. Процедура не быстрая и необратимая: человеку нужно явиться в американское посольство, принести клятву об отказе от гражданства и заплатить сбор в размере 2 тыс. 350 долл. После этого он навсегда теряет право жить и работать в Соединенных Штатах.

    Одним из таких стал житель Лондона, который признался, что подал заявление на отказ от гражданства сразу после победы Трампа на выборах в 2024 году. «Я просто не мог поверить, что треть американцев снова выбрали человека, осужденного за преступления. Для меня это стало последней каплей», – рассказал он.

    По данным юристов, специализирующихся на подобных делах, США – одна из немногих стран мира, где налоги взимаются не по месту проживания, а по гражданству. Это вынуждает американцев, даже живущих за рубежом, ежегодно подавать налоговую декларацию, но при этом еще и платить местные налоги в стране проживания. Многие банки в Европе и Азии отказываются работать с американскими клиентами из-за жестких требований Вашингтона.

    Однако теперь к налоговым неудобствам добавилось политическое разочарование. Согласно исследованию международной консалтинговой компании Greenback, почти половина американцев, проживающих за границей, в 2025 году всерьез задумывались об отказе от гражданства. 61 % из них называет причиной налоги, а 51% – недовольство политическим курсом США.

    Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничения вызвали большие очереди в американских посольствах. Из-за наплыва заявлений некоторые адвокаты советуют своим клиентам обращаться в посольства США в не самых популярных у американцев странах Европы – например, на Мальте или в Чехии, где срок ожидания меньше.

    Среди тех, кто решил отказаться от гражданства, есть и «случайные американцы» – люди, родившиеся в США у иностранных родителей, но всю жизнь прожившие за границей. Для них отказ от американского паспорта – скорее формальность.

    Однако для многих других этот шаг становится личной драмой. «Это странное чувство – стоять с поднятой рукой и произносить клятву, в которой отказываешься от части своей идентичности», – призналась 41-летняя Эбби из Лондона, оформившая отказ от гражданства в латвийском посольстве США.

    Адвокаты предупреждают: решение это необратимое. «Политика и президенты приходят и уходят, но с Америкой вторых браков не бывает», – отмечает юрист из Лондона Дженис Флинн. Несмотря на это, поток «уставших американцев» не сокращается. Многие уверены, что страна, которую они когда-то покинули, больше не существует – и возвращаться туда им уже некуда.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что за первые шесть месяцев 2025 года на гражданство Британии подали заявления 4 125 американцев, что стало рекордом.

