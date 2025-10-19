Сальмонеллез обнаружили у троих отравившихся шаурмой в Бурятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил в своем телеграм-канале, что у троих из отравившихся шаурмой в регионе подтвердили сальмонеллез. Заболевание связали с продукцией одной из местных торговых сетей, включая шаурму и другие блюда. Цыденов отметил, что цех, где производилась продукция, уже закрыт, а специалисты проводят проверки и лабораторные исследования.

По информации министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, всего зарегистрировано 43 случая отравления, из которых 25 – дети. В медицинские учреждения госпитализированы 36 пациентов, 21 из них – несовершеннолетние в возрасте от семи до пятнадцати лет. Состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести, однако один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Цыденов заверил, что ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме. Медицинские службы работают в усиленном режиме, в инфекционной больнице республики дополнительно перепрофилированы койки и привлечен дополнительный персонал. Все пациенты получают необходимую помощь, их состояние находится под контролем врачей.

