Бурятии 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«С 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

Оборонное ведомство уточнило, что семь дронов было сбито над территорией Курской области, по четыре – над Ростовской и Брянской областями, по два беспилотника – над Белгородской и Волгоградской областями и 1 БПЛА над Тульской областью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы пять дронов ВСУ самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО в течение четырех часов сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью.