Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Бурятии 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводит эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщили в ведомстве.
«Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО «Восток» города Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети «Николаевский» Улан-Удэ», – сообщили в ведомстве.
Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения эпидочага. Заболевшие госпитализированы в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», добавили там.
«На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей», – рассказали в ведомстве ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе массовый случай отравления был зафиксирован на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана, среди пострадавших большинство – дети.