Минздрав уточнил данные об отравившихся в Бурятии и их состоянии

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. Тридцать шесть пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У остальных пациентов состояние средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», – сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи мобилизованы для ликвидации последствий происшествия.

Министр здравоохранения региона Евгении Лудуповой добавила, для всех, кто употреблял продукцию ООО «Восток» и почувствовал себя нехорошо, работает горячая линия. Она также призвала обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

«Уважаемые земляки! Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т.д. и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., обращайтесь за медицинской помощью по телефону «103» и в приемное отделение инфекционной больницы», – рекомендовала она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводит эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. При этом СУ СК России по региону по факту массового отравления возбудило уголовное дело.