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Талибан запросил открыть представительство в США
Талибан запросил у США открыть представительства для афганского сообщества
Движение «Талибан*» (признано террористической организацией, находится под санкциями ООН) запросило у США разрешение на открытие своего представительства для работы с афганским сообществом, не настаивая на статусе посольства и расположении в Вашингтоне.
CNN, ссылаясь на американского чиновника и источники, знакомые с обсуждениями, сообщил, что движение «Талибан*» направило властям США запрос на открытие в стране своего представительства. Сообщается, что просьба о создании офиса была выдвинута в марте в Кабуле во время переговоров с американской делегацией касательно освобождения гражданина США Джорджа Глезмана, передает РИА «Новости».
В сообщении телеканала подчеркивается, что Талибан* предложил открыть офис, который будет заниматься делами афганского сообщества в США. Представители движения уточнили, что это необязательно должно быть посольство, и оно может не находиться в Вашингтоне.
Также талибы подняли вопрос о признании их власти в Афганистане со стороны США. Обсуждения между представителями движения и американскими властями пока носят разведывательный характер и проходят без конкретных решений. Уточняется, что одним из мотивов талибов является желание «угодить Трампу».
Напомним, в январе США провели переговоры с талибами об освобождении своих граждан в обмен на заключенного, предположительно связанного с бывшим лидером «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ