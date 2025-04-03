Талибан запросил открыть представительство в США

Талибан запросил у США открыть представительства для афганского сообщества

Tекст: Дарья Григоренко

CNN, ссылаясь на американского чиновника и источники, знакомые с обсуждениями, сообщил, что движение «Талибан*» направило властям США запрос на открытие в стране своего представительства. Сообщается, что просьба о создании офиса была выдвинута в марте в Кабуле во время переговоров с американской делегацией касательно освобождения гражданина США Джорджа Глезмана, передает РИА «Новости».

В сообщении телеканала подчеркивается, что Талибан* предложил открыть офис, который будет заниматься делами афганского сообщества в США. Представители движения уточнили, что это необязательно должно быть посольство, и оно может не находиться в Вашингтоне.

Также талибы подняли вопрос о признании их власти в Афганистане со стороны США. Обсуждения между представителями движения и американскими властями пока носят разведывательный характер и проходят без конкретных решений. Уточняется, что одним из мотивов талибов является желание «угодить Трампу».

Напомним, в январе США провели переговоры с талибами об освобождении своих граждан в обмен на заключенного, предположительно связанного с бывшим лидером «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном.