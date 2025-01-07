То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
WSJ сообщил о переговорах США с талибами по обмену пленными в Афганистане
США начали переговоры с талибами об освобождении своих граждан в обмен на заключенного, предположительно связанного с с бывшим лидером «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном, сообщает Wall Street Journal.
Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с движением «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, на одного высокопоставленного заключенного, предположительно связанного с бывшим лидером международной террористической организации «Аль-Каида*» Усамой бен Ладеном, об этом сообщает ТАСС. Переговоры касаются освобождения Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.
Напомним, что в августе 2021 года талибы начали наступление на правительственные силы Афганистана, что привело к быстрому падению Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а американские войска окончательно покинули территорию Афганистана 31 августа, завершив почти 20-летнее военное присутствие США. С тех пор правительство талибов стремится к международному признанию, однако находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ