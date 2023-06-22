Склонявшего подростков к руфингу москвича приговорили к длительному сроку

Вынесен приговор жителю столицы 34-летнему Никите Лебедеву, склонявшему детей к руфингу, его признали виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что обвиняемый в 2020 году под вымышленными именами в соцсетях знакомился с несовершеннолетними, он предлагал им за деньги выполнять опасные для жизни и здоровья трюки на высоте, сообщается на сайте ведомства.

Также Лебедев требовал от детей фиксировать их опасные поступки на фото или видео, и отправлять ему как доказательство выполнения поставленных задач.

Мужчина уговаривал несовершеннолетних без страховки и удержания свешиваться «головой и туловищем» вниз из окон и крыш домов, это, как считают следователи и эксперты, представляло реальную угрозу для их жизни.

Лобненский городской суд Московской области признал Лебедева виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, Лебедеву предъявили обвинение в марте 2021 года, по версии следствия, он склонял в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом. Следствие считает, что обвиняемый «манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности».