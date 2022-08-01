Осужден вовлекавший подростков в смертельную «игру» омич

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Осужден вовлекавший подростков в смертельную «игру» омич
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В Омске вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в вовлечении подростков в соцсетях в специальную «игру», сообщили в Октябрьском районном суде города.
Обвиняемый знал о интересе части подростков к теме самоубийства, он искал таких несовершеннолетних в социальных сетях и вступал в переписку, называя себя куратором «игры», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.
«Молодой человек разъяснил им о необходимости последовательного выполнения заданий, направления подтверждения о их выполнении, а также сообщил о том, что финальной целью этой игры является самоубийство ее участника», – указали там.
В деле значатся двое пострадавших. Одна девочка-подросток выполнила два задания, причинив себе повреждения, а вторая инсценировала исполнение заданий.
Следователи установили личность подозреваемого, ему предъявили обвинение в склонении к самоубийству двух несовершеннолетних. Тот признал вину и сказал, что раскаивается.
«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, его несовершеннолетний возраст в момент преступления, явку с повинной и способствование расследованию преступления, состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка», – добавили в суде.
Юношу осудили на гол лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Решение суда вступило в силу.
В июне 2021 года в Ставропольском крае задержали подозреваемого в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области.
Летом 2019 года в Петербурге был вынесен первый приговор за вовлечение подростков в «группы смерти» в соцсетях.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об игре для подростков «Синий кит» и «группах смерти» в соцсетях, а также о том, как они стали проверкой для государства и общества в России.
На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
Руководитель украинской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о награде в 1,3 тыс. долларов за информацию про шпионов и агитаторов.
«К сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещения подразделений ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов», – пожаловался Вилкул в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что намерен за информацию о подтвержденных «шпионах» лично выплачивать 50 тыс. гривен (более 1,3 тыс. долларов). За «агитаторов» Вилкул пообещал 10 тыс. гривен (270 долларов). Добавим, что Кривой Рог является малой родиной президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
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В США раскрыли, куда уходят выделенные Украине деньги
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Средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – цитирует его РИА «Новости».
Возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину, объяснил Макгрегор, назвав эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
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Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
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Анатолий Чубайс попал в реанимацию
Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, сообщила Ксения Собчак.
«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – прим. ВЗГЛЯД). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.
Соловьев назвал два варианта военных союзов для Сербии
Журналист Владимир Соловьев предложил Сербии два варианта военных союзов, по его мнению стране необходимо двигаться в направлении Организации Договора о коллективной безопасности или заключить договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
«Пора Сербии в ОДКБ. Или напрямую подписать с Россией договор о дружбе сотрудничестве военной помощи», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского
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Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.
«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.
К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.
«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.
Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.
«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.
В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.
По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.
Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.
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Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе
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«За нападением стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди несут ответственность за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
«У каждого малоразмерного дрона есть определенный радиус действия. И взлететь с территории Украины он просто не мог. Таким образом, запуск дрона состоялся либо в самом городе, либо с прилегающих к нему территорий», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник также отметил, что оперативная работа по факту инцидента уже началась. «Вероятно, сегодня-завтра мы сможем увидеть обломки этого беспилотника, а также определить тип и вес взрывного устройства», – добавил он.
«Но уже сейчас очевидно, что за атакой стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди ответственны почти за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года. Плюс они периодически отлавливались нашим ФСБ при попытках организовать теракты, некоторые уже сидят», – уверен Рожин.
Эксперт также заверил, что есть целый комплекс мер, который позволит избежать подобных атак в будущем. «Нам сейчас необходимо усилить контртеррористическую и контрразведывательную работы против агентуры противника и потенциальных диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма», – пояснил собеседник.
«С точки зрения борьбы с малоразмерными БПЛА надо задуматься об установке глушилок на важных объектах. Естественно, с оглядкой на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возможно наличие дежурных операторов с антидрон-ружьями, которые нацелены на борьбу с подобными устройствами в городских условиях. Если на крыше будет дежурить пара расчетов, то при обнаружении дрона они смогут оперативно его уничтожить», – заключил Рожин.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано – соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», – цитирует губернатора ТАСС.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – передает ТАСС.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Роскосмос показал кадр со спутника с изображением парада в День ВМФ
Госкорпорация Роскосмос опубликовала снимок военно-морского парада в Балтийске, который сделали из космоса российским спутником «Канопус-В».
Парад прошел в акватории Калининградского морского канала – традиционном месте проведения военно-морского парада и военно-спортивного праздника в День ВМФ, передает ТАСС.
Парадную линию в этом году составили флагман флота эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевой корабль «Неустрашимый», малый противолодочный корабль «Калмыкия», судно связи «Федор Головин», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», пограничный сторожевой корабль «Надежный», рейдовый тральщик «Василий Поляков», катер связи «Андрей Первозванный».
В воскресенье для участия в параде в Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей.
Путин поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он также сообщил, что первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», и утвердил Морскую доктрину России.
Путин, говоря о принятом документе, указал, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России. По его словам, ВМФ России готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет и свободу России.
Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах
Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.
Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Адмирал объяснил значение нового Корабельного устава для ВМФ
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Подписание Корабельного устава ВМФ президентом страны – уникальный случай, это повышает значение флота для всей обороноспособности страны, заявил бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
«То, что устав утвердил своим указом президент [Владимир Путин], это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и Министерства обороны», – сказал Попов в беседе с РИА «Новости».
Он уточнил, что это подняло статус устава и в целом значимость ВМФ в обороне государства. Также это стало важнейшим фактором в правовом и смысловом значении для ВС России.
Напомним, в воскресенье президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота.
Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.
Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией
Жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Митинги транслировались онлайн в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Нет росту цен!», «Гагаузия за дружбу с Россией», «Гагаузы и молдаване – братья», «Молдавия, Россия!».
Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.
В Комрате участники акции приняли общую резолюцию, в которой обозначили ряд требований к властям страны.
В четверг депутаты продлили до 8 августа режим чрезвычайного положения, который подразумевает запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций. В это же самое время у стен парламента под лозунгом «Долой режим!» митинговали сторонники Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял бывший глава государства Игорь Додон. Митингующие обвиняли молдавского президента Майи Санду и ПДС в том, что они довели республику до инфляции в 32% и ввели тарифы на газ и электричество, которые не по карману простым гражданам.
Эксперты: Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике
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«Россия показывает всему миру, что будет защищать себя всеми доступными способами», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России Илья Козлов, комментируя подписание Владимиром Путиным новой Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.
«Утвержденная президентом доктрина – правильный и своевременный документ. Она дает единственный сигнал – мы будем защищать свою Родину всеми доступными средствами. Родина у нас большая, омывается практически всеми океанами, поэтому защита наших морских границ – приоритетная задача», – сказал Илья Козлов, Герой Российской Федерации, контр-адмирал, командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота с 1994 по 2000 год.
Особое внимание собеседник обратил на ракеты «Циркон», которые вскоре появятся на фрегате «Адмирал Горшков». «Как сказал президент, для этих ракет нет никаких преград. А поставки начнутся уже в ближайшее время. И не удивительно, что первым их получит именно «Адмирал Горшков». Корабль для этого готов. И он будет направлен в тот регион, где потребуется наибольшая защита нашей страны на фоне исходящих извне угроз», – подчеркнул Козлов.
Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин. «Корабельный устав и Морская доктрина ВМФ отвечают велению времени», – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса.
«Если говорить о Морской доктрине, то это наш ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО на всех направлениях, включая Артику, Средиземное море, Балтику и Калининградскую область. Здесь также следует учитывать вероятное включение Финляндии и Швеции в НАТО, – перечислил собеседник. – В Морской доктрине утверждается, что при необходимости Россия может создать свои базы в других странах мира, где это целесообразно с точки зрения защиты коммуникаций, гражданских лиц и наших интересов в Африке, Азии и Латинской Америке».
Дандыкин указал, что в Морской доктрине также обозначены зоны национальных интересов, прежде всего – на Курилах и в Арктике. Он напомнил, что Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути только по дипломатическому разрешению. «Таким образом будет поставлена точка в амбициозных попытках США создать нам неприятности на этом направлении», – подчеркнул военный эксперт.
«Что касается Корабельного устава, то это документ служебного пользования, который отвечает новым реалиям. Сейчас строится целый ряд новых кораблей, поступают новые средства вооружения, – добавил Дандыкин. – Как сказал верховный главнокомандующий – это гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые не имеют аналогов в мире. Несмотря на большие усилия, военные США не смогли приблизиться к созданию чего-либо подобного».
Военно-морской флот, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, будет получать и новые корабли, и новые средства вооружений. Дандыкин также напомнил, что Корабельный устав принимался в 90-е годы. «Сейчас назрела необходимость уточниться, «осмотреть в отсеках», как говорят моряки», – отметил капитан 1-го ранга запаса.
«Россия не только великая сухопутная держава, что очевидно по границам, но и великая морская держава. Наша страна отличается рекордной в мире площадью морской акватории – 8,6 млн км². Россию омывают три океана – Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. Западным коллегам следует понять, что наступает эра многополярного мира и в этом мире политика России на морях и океанах будет иной», – резюмировал Дандыкин.
В воскресенье президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.
«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля. При этом прошлый документ, который был принят в июне 2015 года, признан утратившим силу.
Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.
Выступая на Главном военно-морском параде, президент отметил: в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал он.
Ключевым фактором глава государства назвал возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул Путин.
В новой Морской доктрине также определены основные угрозы для безопасности Российской Федерации. «Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», – говорится в документе.
Также к угрозам причислены продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и активизация натовских учений у морей, прилегающих к России.
В число ключевых рисков морской деятельности включены: существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач; международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний и т. д.
Кроме того, рисками в доктрине называются труднопрогнозируемые пандемии.
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Ирландия пообещала приютить украинских беженцев на спортивных объектах
Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE.
«Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе», – говорится в сообщении телерадиокомпании, передает РИА «Новости».
Согласно ведомству, организации положительно отреагировали на этот запрос.
В Ирландию уже прибыли более 43 тыс. граждан Украины, ожидается, что этот показатель к середине августа достигнет 50 тыс.
Ранее газета Irish Times сообщала, что Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный ирландский центр приема беженцев Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен.
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Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
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С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.
Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.
В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.
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