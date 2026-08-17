Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Шведский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ
Самолет ВВС Швеции провел разведку над Финляндией у границ России
Воздушное судно Gulfstream IV вылетело с авиабазы Линчепинг и начало патрулирование воздушного пространства вблизи Карелии и Мурманской области.
Борт радиоэлектронной разведки шведских военно-воздушных сил совершил полет вдоль рубежей РФ, передает РИА «Новости».
Воздушное судно поднялось в небо около девяти часов утра по московскому времени. После этого самолет вошел в воздушное пространство Финляндии.
Шведский Gulfstream IV регулярно осуществляет разведывательные миссии возле российских территорий. Подобные полеты проходят не только на западном направлении, но и над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.
В последние годы российская сторона фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих рубежей.
Представители альянса расширяют военные инициативы и заявляют: «Это сдерживание спецоперации». Власти России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил военного блока на территории Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR выполнил полет вдоль границы России и Финляндии.
Несколькими днями ранее другой шведский борт пролетел вдоль российской границы в сторону Норвегии.
В начале апреля самолет Gulfstream IV провел активную разведку в направлении Выборга и Петербурга.