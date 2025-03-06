Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Минкультуры Украины собралось провести аудит мощей в Киево-Печерской лавре
Минкультуры Украины объявило о намерении «проверить сохранность» мощей святых в Киево-Печерской лавре
Минкультуры Украины создало комиссию для «проверки сохранности» мощей в Киево-Печерской лавре, которую украинские власти частично отобрали у канонической Украинской православной церкви, сообщило украинское ведомство.
Комиссия создана с целью «проверки сохранности» мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия должна завершить проверку до 30 мая, передает ТАСС.
В документе подчеркивается, что в случае обнаружения предметов, которые могут быть признаны «культурными ценностями», комиссия обязана составить списки и приложить их к отчету. Министерство также указало, что все данные о работе комиссии будут иметь статус «с ограниченным доступом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что время канонической Украинской православной церкви истекло. Протоиерей УПЦ Андрей Павленко сообщил, что ВСУ используют храмы для прикрытия, устанавливая пулеметы в алтарях. Украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ.
В Киево-Печерской лавре, которую украинские власти частично отобрали у канонической Украинской православной церкви, во время Рождественского поста устроили съемки украинского кулинарного шоу. Министерство культуры Украины сообщало, что Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры перешли от канонической Украинской православной церкви в собственность украинских властей.