Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской Лавре

Захарова прокомментировала украинское кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре словами «бес попутал»

Tекст: Антон Антонов

«В Киево-Печерской Лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню – вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», – заявила Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что это «лучшая иллюстрация» попыток подменить на Украине христианские ценности «ультранационализмом и неонацизмом». По ее словам, на Украине хотят «захватить и оприходовать» святыни, чтобы использовать их как источник «канонической легитимности».

Захарова заявила, что православный пост подразумевает «воздержание», а не «подмену скоромного «вкусненьким постным». «Одно радует: и на самой Украине, охваченной этим безумием, многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни», – заявила она.

В эфире украинского телеканала «1+1» показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Лавры, передает РИА «Новости».

Напомним, министерство культуры Украины сообщало, что Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры перешли от канонической Украинской православной церкви в собственность украинских властей.