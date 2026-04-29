    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время визитов в Эр-Рияд и Баку
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади
    ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
    Новый украинский слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    3 комментария
    29 апреля 2026, 10:20 • Новости дня

    Ученые зафиксировали семь групп пятен на солнечной стороне

    Астрономы ИКИ РАН выявили семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обращенной к Земле стороне Солнца образовались семь групп пятен, однако происходящие в них вспышки преимущественно слабые и не несут угрозы.

    Семь групп пятен находятся на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого стали две мощные вспышки 24 апреля. Сейчас на видимой стороне светила находится семь групп солнечных пятен. Одна из них классифицирована по высшей категории опасности. Общие запасы вспышечной энергии на звезде за последние сутки незначительно снизились.

    За прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек слабого и среднего уровня. Звезда работает в режиме сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в стадию накопления энергии на сильные вспышки пока не наблюдается, хотя вероятность их возникновения оценивается в 20-30%.

    Почти все активные центры сейчас сосредоточены в северном полушарии Солнца. Текущая геомагнитная обстановка остается спокойной, ожидается лишь слабое воздействие от очередной корональной дыры. На майские праздники прогнозируется полностью спокойный десятидневный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка высшего балла Х2,5.

    На следующий день специалисты зафиксировали два мощных выброса плазмы класса М в разных группах пятен.

    Позже ученые зарегистрировали еще одно сильное событие предпоследнего класса мощности продолжительностью 23 минуты.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей и гостей столицы попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России
    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели большинство субъектов Северо-Западного федерального округа накроют осадки в виде дождя и снега, сопровождающиеся резкими порывами ветра и гололедицей.

    В среду на территории Северо-Запада ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает ТАСС.

    В Мурманской области и Карелии пройдут снегопады, температура воздуха составит от минус 5 до плюс 8 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки и порывистый ветер до 18 м/с.

    В Коми и Вологодской области ожидается налипание мокрого снега на провода при северном ветре до 15 м/с. В Псковской области существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

    «Погода в среду в Новгородской области будет пасмурной, но уже не такой суровой: в облаках появятся просветы, ветер стихнет до 5-10 м/с. В ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем – преимущественно без осадков. Температурный фон ночью опустится до околонулевых значений, в отдельных районах ожидается слабый мороз. Днем прогреет до 4-9 тепла», – сообщает Новгородский гидрометцентр.

    В Калининградской области сохранится переменная облачность без осадков при температуре до 7 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря. Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    В NASA назвали безупречным запуск «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции прошел идеально, сообщили в NASA.

    В NASA подчеркнули: «Запуск был безупречным, ступени «Союза» отработали идеально, доставив «Прогресс» на предварительную орбиту». Запуск осуществили в 01:22 по московскому времени, передает «Интерфакс».

    Грузовой корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС более 2,5 тонн различных грузов. Среди них – топливо для дозаправки станции, санитарно-гигиенические принадлежности, кислород, продукты питания и питьевая вода для экипажа.

    Сейчас на МКС находится семь членов экипажа. В состав входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уилльямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

    Напомним, в воскресенье грузовой корабль «Прогресс МС-34» отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к Международной космической станции с 2,5 т грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Байконур одобрили пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34».

    Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение.

    28 апреля 2026, 03:22 • Новости дня
    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Tекст: Антон Антонов

    Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно завершил двухдневный полет, доставив на МКС новый скафандр «Орлан-МКС» №8, сообщает Роскосмос.

    «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. За двое суток полета корабль совершил 33 оборота вокруг Земли, прежде чем достичь станции, передает РИА «Новости».

    Аппарат доставил на орбиту более 2,5 тонн различных грузов. В их числе новый скафандр «Орлан-МКС» №8, а также топливо для дозаправки, продукты питания, вода, средства гигиены и кислород. Кроме того, на борту находится оборудование для проведения научных экспериментов, таких как «Виртуал», «Нейроиммунитет» и «Биодеградация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль стартовал на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 26 апреля. 21 апреля космический грузовик «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции. Космический грузовик был затоплен в Тихом океане.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров

    Москва побила исторический рекорд по высоте снега
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Власти Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    28 апреля 2026, 17:34 • Новости дня
    Сильная вспышка класса M10 отмечена на Солнце

    Сильная вспышка продолжительностью в 23 минуты отмечена на Солнце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Солнце 28 апреля зафиксировали мощную вспышку класса M1.0, продолжавшуюся 23 минуты в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    Вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована на Солнце 28 апреля. В Институте прикладной геофизики сообщили, что событие произошло в 15:33 по московскому времени в группе пятен 4420 (N14W37), а продолжительность вспышки составила 23 минуты.

    Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, отмечают учёные. Облака плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, отличавшиеся продолжительностью и местоположением. До этого, 24 апреля, на Солнце произошла вспышка класса Х2,5, которая стала самой сильной за последние 2,5 месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы фиксируют резкий рост активности светила.


    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США
    Мелони поддержала помилование близкой соратницы Берлускони
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

