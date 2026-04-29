Ученые зафиксировали семь групп пятен на солнечной стороне

Астрономы ИКИ РАН выявили семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

Семь групп пятен находятся на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого стали две мощные вспышки 24 апреля. Сейчас на видимой стороне светила находится семь групп солнечных пятен. Одна из них классифицирована по высшей категории опасности. Общие запасы вспышечной энергии на звезде за последние сутки незначительно снизились.

За прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек слабого и среднего уровня. Звезда работает в режиме сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в стадию накопления энергии на сильные вспышки пока не наблюдается, хотя вероятность их возникновения оценивается в 20-30%.

Почти все активные центры сейчас сосредоточены в северном полушарии Солнца. Текущая геомагнитная обстановка остается спокойной, ожидается лишь слабое воздействие от очередной корональной дыры. На майские праздники прогнозируется полностью спокойный десятидневный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка высшего балла Х2,5.

На следующий день специалисты зафиксировали два мощных выброса плазмы класса М в разных группах пятен.

Позже ученые зарегистрировали еще одно сильное событие предпоследнего класса мощности продолжительностью 23 минуты.