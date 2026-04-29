Иранский конфликт ударил по автоконцернам Японии
Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало серьезные логистические сбои и нехватку базовых материалов для японской автомобильной промышленности.
Перебои в снабжении начали создавать узкие места во всей автомобильной отрасли Японии, передает Bloomberg.
Кризис затронул сеть компаний, окружающих корпорацию Toyota Motor Corp. Производители деталей дают осторожные прогнозы на текущий финансовый год из-за роста цен на сырье и нехватки базовых материалов.
«Мы слышим от небольших поставщиков, которые внезапно заявляют, что не смогут поставить детали через две недели, что делает ситуацию очень труднопредсказуемой», – заявил президент Toyota Industries Corp. Коити Ито. Отсутствие даже одного компонента может полностью остановить сборку автомобилей.
Поставщик Denso Corp. спрогнозировал операционную прибыль в размере 500 млрд иен, что эквивалентно 3,1 млрд долларов. Это значительно ниже оценок аналитиков
Исполнительный вице-президент предприятия Ясуси Мацуи отметил, что неопределенность обошлась им в 45 млрд иен, а горизонт планирования резко сократился.
Президент Toyoda Gosei Кацуми Сайто предупредил о возможном дефиците автомобильных растворителей к началу лета. Из-за нестабильности компания заложила в прогнозы снижение производства на 200 тыс. машин. В свою очередь Toyota Boshoku вынуждена переходить на краткосрочные гарантии поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские производители автозапчастей обратились к компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне ближневосточного кризиса.
Мировые автоконцерны начали паническую скупку этого металла из-за проблем с логистикой в Персидском заливе.
Японские компании Mazda и Toyota ранее сократили выпуск автомобилей для ближневосточного рынка на фоне частичного закрытия Ормузского пролива.