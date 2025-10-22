Россия предостерегла от военной эскалации против Ирана на Ближнем Востоке

Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
Рябков: Россия предостерегает от военной эскалации против Ирана на Ближнем Востоке
Россия выступила с предостережением по поводу продолжения использования военной силы на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана.
Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что некоторые страны могут быть искушены использовать сложившуюся ситуацию для оправдания военных действий или формирования соответствующих настроений, передает ТАСС.
«Я воспользуюсь моментом, чтобы предостеречь тех, кто может иметь искушение того или иного рода, чтобы использовать ситуацию для выдвижения аргументов или настроений в пользу продолжения использования военной силы», – заявил Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере».
Ранее, выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.