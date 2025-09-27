Лавров сообщил об угрозе новых ударов по Ирану

Лавров: Некоторые знающие люди говорят, что новые удары по Ирану обсуждаются

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил об угрозе новых ударов по Ирану, передает ТАСС.

Лавров отметил, что, по информации «знающих людей», такие удары действительно обсуждаются в практическом плане. По его словам, это подтверждают не только заявления политологов, но и публикации в СМИ.

Также Лавров отметил, что Иран оказался в ситуации, когда на него продолжают оказывать санкционное давление, хотя страна не нарушала условий ядерной сделки. Он подчеркнул: «Иран не собирался и не собирается нарушать требования Договора о нераспространении ядерного оружия и требования ядерной сделки, но нынешнее правительство Ирана попалось в [санкционную] западню, доставшуюся в наследство с 2015 года».

Глава российского МИД напомнил, что нынешние ограничения были инициированы США и рядом европейских стран. По его словам, ситуация вокруг Ирана демонстрирует двойные стандарты западных государств в вопросах нераспространения ядерного оружия и соблюдения международных обязательств.

Напомним, в ООН министр иностранных дел Сергей Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем.

Лавров ранее заявил о необходимости возобновления контактов в формате «3+3», объединяющем шесть стран Южного Кавказа и региона.

Президент России Владимир Путин 1 сентября провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции в отеле Ritz-Carlton в Тяньцзине.