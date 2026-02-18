Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
С главой минкультуры Башкирии Шафиковой начали следственные действия
Процессуальные действия проводятся с министром культуры Башкортостана Аминой Шафиковой, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.
С руководителем ведомства проводятся процессуальные действия, указали в министерстве, передает ТАСС.
Там добавили, что комментарии по этой теме предоставят компетентные органы и службы.
Напомним, в среду Шафикову задержали сотрудники силовых ведомств.
До этого в январе в Башкирии задержали директора Государственного академического симфонического оркестра региона Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова.