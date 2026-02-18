Захарова высмеяла ожидания Запада по поводу заморозки военных действий

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат отметила, что ожидания о том, что Россия остановит спецоперацию и будет просто наблюдать за перевооружением Украины, являются беспочвенными, передает РИА «Новости».

«Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Мало того, еще и не считаясь с потерями, в том числе со своей, с киевско-режимной стороны. Нет, ну это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений», – заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила о важности каждого шага к урегулированию на Украине. Она также указала, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.