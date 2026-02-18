Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Захарова высмеяла ожидания Запада по поводу заморозки военных действий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала предположения западных стран и Киева о возможной паузе в военных действиях со стороны Москвы.
Дипломат отметила, что ожидания о том, что Россия остановит спецоперацию и будет просто наблюдать за перевооружением Украины, являются беспочвенными, передает РИА «Новости».
«Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Мало того, еще и не считаясь с потерями, в том числе со своей, с киевско-режимной стороны. Нет, ну это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений», – заявила Захарова.
Ранее Захарова заявила о важности каждого шага к урегулированию на Украине. Она также указала, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.