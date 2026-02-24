Писториус заявил о невозможности военного решения конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, судьба конфликта на Украине в ближайшем будущем вряд ли будет решена военными методами, передает РИА «Новости».

Писториус подтвердил, что власти Германии намерены и далее оказывать поддержку Киеву. Он подчеркнул, что нынешняя позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной.

Министр также подверг критике подход США к вопросу помощи Украине, а особенно их позицию по вступлению страны в НАТО. По мнению Писториуса, наличие такой перспективы можно было бы использовать как аргумент в переговорах по другим вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные отказались рисковать жизнью ради Литвы.

Министр обороны Германии Писториус назвал российский Северный флот очень мощным.

Писториус также пообещал передать Киеву ракеты PAC-3, если другие союзники начнут такие поставки.