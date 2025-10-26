Рейс «Уральских авиалиний» задержали после столкновения самолета с птицей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Владикавказа в Москву с субботы остаются в ожидании вылета из-за задержки, вызванной столкновением самолета с птицей, передает ТАСС. Инцидент произошел во время снижения воздушного судна в аэропорту Владикавказа – у лайнера был поврежден носовой обтекатель. В результате время вылета обратного рейса U6-1388 перенесли на более поздний срок.

Согласно онлайн-табло аэропорта Владикавказа, рейс должен был вылететь в 16 часов в субботу, 26 октября. Пассажиров временно разместили в гостинице, где им обеспечили питание и напитки.

В авиакомпании особо подчеркнули, что распространяемая некоторыми СМИ информация о предоставлении самолета меньшей вместимости не соответствует действительности. Представитель перевозчика заявил: «Все пассажиры (180 человек) будут отправлены сегодня в Домодедово на рейсе U6-1388».

Также ситуацию прокомментировала Южная транспортная прокуратура, сообщив в своем телеграм-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров и выполнение обязательств авиакомпании в международном аэропорту Владикавказа.

