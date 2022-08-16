Росавиация начала расследование после попадания птицы в двигатель Ту-214 делегации правительства

Для расследования обстоятельств того, что двигатель самолета с делегацией российского правительства и журналистами пула премьера Михаила Мишустина после попадания птицы отключился, назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации.

«Согласно предварительной информации при взлете самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию», – приводит сообщение Росавиации РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что самолет с делегацией российского правительства и журналистами пула премьера Михаила Мишустина не смог покинуть Читу из-за птицы, попавшей в двигатель лайнера.