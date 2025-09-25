  • Новость часаНабиуллина заявила о постепенном выходе экономики России из перегрева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 13:23 • Новости дня

    El Pais сообщила о разочаровании украинцев в возвращении прежних границ

    El Pais сообщила об утрате украинцами веры в восстановление территорий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными, пишет испанская газета El Pais.

    Значительная часть украинцев больше не верит в возможность возвращения страны к прежним границам. Издание отмечает, что усталость от затяжного кровавого конфликта привела к осознанию утопичности идеи восстановления старых территорий, передает «Царьград» со ссылкой на El Pais.

    В публикации подчеркивается, что подобный пессимизм заметно влияет и на настроение украинских военных на линии фронта. Корреспондент El Pais побеседовал с солдатом 43-й бригады ВСУ, который отметил: «С линии фронта я не вижу никаких шансов на это», отвечая на вопрос о восстановлении прежних границ Украины.

    Газета отмечает, что смена общественных настроений может сказаться на перспективах военного и политического курса страны в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Трамп также заявил, что Украина способна вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители

    Губернатор Кондратьев сообщил о гибели двух человек при атаке на Новороссийск

    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что удары БПЛА пришлись по центральной части города, в районе гостиницы «Новороссийск», в дневное время. По его словам, предварительно известно о двух погибших и трех раненых. Пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы были повреждены.

    Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается, все экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 16 беспилотников на Севастополь, повреждений инфраструктуры в городе нет.

    В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 24 сентября перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (12)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ

    Ударами поражены железнодорожные узлы в четырех областях Украины

    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    Железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины были поражены ударами, что привело к остановке эшелонов с военными грузами для ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары были нанесены как по железнодорожным узлам, так и по подстанциям. В результате, по данным подпольщиков, часть военной техники уничтожена, а движение поездов с военными грузами остановлено.

    Лебедев отметил, что в Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам и местам дислокации военных, где подтверждено уничтожение небольших групп до 30 военных с бронетехникой в каждой. В селе Ястребиново в Николаевской области и в Кировоградской области также были поражены железнодорожные станции, и сейчас составы с военной техникой растаскиваются по частям тепловозами.

    Особо подчеркивается, что ключевой железнодорожный узел был поражен в Жмеринке Винницкой области, где удар пришёлся по инфраструктуре перевозок. Эти действия значительно осложнили транспортировку военных грузов для ВСУ через указанные регионы.

    Также в Черниговской области был нанесен удар по крупному гарнизону и учебному центру ВСУ в Гончаровском. Лебедев заявил: «Гончаровское – крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели – ПВО, склады и личный состав». По его словам, зафиксированы удары и по Нежину с окрестностями в ту же ночь.

    Ранее подполье сообщало, что в Харьковской области уничтожили группу наемников из стран Южной Америки.

    Подполье также отмечало, что был нанесен удар по цехам сборки беспилотников ВСУ в Борисполе. Также ВС России поразили базу истребителей F-16 ВСУ под Полтавой.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    В Грузии Зеленского призвали «промыть рот» перед критикой другой страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа резко высказался после заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского с трибуны ООН о ситуации в Грузии, которую он охарактеризовал как потерянную в Европе.

    «Этот человек, так называемый политик, осмелился снова негативно высказаться о нашей стране, и очень важно, под каким углом – когда речь идет о правах человека. Поступая так, он оскорбляет, прежде всего, население своей страны – оставшееся население этой страны», – приводит слова Кирцхалиа телеканал «Рустави 2».

    Парламентарий призвал Зеленского перед тем, как говорить о правах человека,  посмотреть на заключение Европейской комиссии и отметить, где сегодня находится его страна.

    «По каждому направлению, будь то коррупция, свобода СМИ, права человека или что-то еще. Тогда эта марионетка должна посмотреть на заключение Европейской комиссии, где находится наша страна, тогда и поговорим. А пока он собирается с духом, как его высокопоставленные чиновники, говорить о нашей стране и открыто призвать к войне, эта марионетка должна сначала промыть рот и только потом говорить о Грузии», – заявил Кирцхалиа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 07:31 • Новости дня
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, может столкнуться с запретом на въезд в Россию, говорится в материалах российских правоохранительных органов.

    Наличие оснований для отказа в разрешении на въезд Данилко содержится в материалах правоохранителей, передает РИА «Новости».

    Данилко получил известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

    После 2022 года артист неоднократно выступал с негативными заявлениями в адрес России и властей страны.

    В июне сообщалось, что украинские власти не собираются наказывать Данилко за выступления на русском языке.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    Уолтц пригрозил России «кнутом и пряником» Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox заявил, что американский президент Дональд Трамп не шутит и к его словам стоит относиться серьезно, чтобы не оказаться, подобно Ирану, с несвоевременной болью осознания.

    «(Президент России Владимир)Путин, россияне, должны отнестись к посланию президента [серьезно]. Он не шутит. Иранцы с болью осознали, что он будет использовать не только пряник, но и кнут. <...> Буквально вчера мы передали это послание российскому президенту», – заявил он телеканалу Fox.

    Уолтц также назвал заявление Трампа «здравым смыслом», указав на якобы неоднократные нарушения воздушного пространства России, о которых сообщили Румыния, Эстония и Польша.

    На вопрос о возможности отмены ограничений на поставки американского оружия на Украину, Уолтц ответил, что это касается президента, военного министра Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

    «В целом, президент собирается сделать все, что потребуется, и он собирается сменить позицию, если потребуется, чтобы положить конец этой войне», – добавил он.

    Кроме того, Уолтц заявил, что европейские страны не могут одновременно приобретать нефть у России и обращаться за военной поддержкой на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп перешел в «партию войны» на Украине ради внутриполитических целей. При этом политолог Илья Ухов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Трамп встал на обамовские лыжи.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Филиппо предсказал появление украинского оружия во французских пригородах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что оружие, поставленное Киеву, может оказаться во французских пригородах, учитывая массовое исчезновение огнестрельного оружия на Украине.

    Филиппо заявил, что появление вооружения, отправленного Киеву, в пригородах Франции не станет неожиданностью, передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), политик отметил: «На Украину посылают оружие и деньги: оружие «исчезает»... Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах».

    Филиппо сослался на данные испанского телеканала Cadena SER, согласно которым с начала конфликта на Украине, по официальным источникам, пропало более 300 тыс. единиц огнестрельного оружия. По другим оценкам, количество пропавших единиц оружия превышает 593 тысячи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие попадает с Украины на черные рынки через цепочку посредников и коррупционные схемы. Евросоюз выразил опасения по поводу увеличения контрабанды вооружения с Украины, что может усилить преступность в Европе. Times предупредила о риске превращения Украины в «общество автоматов Калашникова» и угрозе распространения оружия по всему континенту.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (3)
    Главное
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Саркози признан виновным по делу о финансировании выборов из Ливии
    ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации