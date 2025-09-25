Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
El Pais сообщила об утрате украинцами веры в восстановление территорий
Многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными, пишет испанская газета El Pais.
Значительная часть украинцев больше не верит в возможность возвращения страны к прежним границам. Издание отмечает, что усталость от затяжного кровавого конфликта привела к осознанию утопичности идеи восстановления старых территорий, передает «Царьград» со ссылкой на El Pais.
В публикации подчеркивается, что подобный пессимизм заметно влияет и на настроение украинских военных на линии фронта. Корреспондент El Pais побеседовал с солдатом 43-й бригады ВСУ, который отметил: «С линии фронта я не вижу никаких шансов на это», отвечая на вопрос о восстановлении прежних границ Украины.
Газета отмечает, что смена общественных настроений может сказаться на перспективах военного и политического курса страны в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».
Трамп также заявил, что Украина способна вернуть «всю территорию в изначальных границах».
Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.