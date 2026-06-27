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    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    27 июня 2026, 19:59 • Новости дня

    Парижские морги переполнились из-за рекордной жары

    Морги в Париже оказались полностью заполнены из-за аномальной жары во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции возникла острая нехватка мест в похоронных учреждениях на фоне экстремальных температур, охвативших страну.

    Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.

    «Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.

    По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.

    В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.

    Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.

    редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.

    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 21:43 • Новости дня
    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.

    Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.

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    25 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    @ Frank Behling/vesselfinder

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании танкера Deliver, который шел под флагом Камеруна, судно якобы следовало из российского порта Приморск.

    «Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права», – заявил Макрон в соцсетях, РИА «Новости».

    Позже в морской префектуре по Средиземному морю уточнили детали маршрута. По данным ведомства, танкер якобы направлялся из Приморска и использовал флаг Камеруна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня французские военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Министерство иностранных дел России потребовало от Парижа разъяснений по поводу захвата этого судна.

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    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    25 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Посольство России назвало пиратством задержание Францией танкера Deliver
    Посольство России назвало пиратством задержание Францией танкера Deliver
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержание Францией шедшего из Приморска танкера Deliver является незаконным по международному праву, речь идет об очередном факте пиратства, сообщило посольство России во Франции.

    Посольство России в Париже, комментируя задержание шедшего из Приморска танкера Deliver французскими властями, заявило, что речь идет об очередном факте пиратства, передает РИА «Новости».

    Захват следовавшего из Приморска танкера Deliver является недопустимым с точки зрения международного права.

    Французская сторона не стала уведомлять отечественных дипломатов о задержании судна. Представители посольства уточнили, что, по предварительным данным, граждан России среди членов экипажа нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании следовавшего из Приморска танкера Deliver.

    В начале июня французские военные задержали в Атлантическом океане грузовое судно Tagor.

    Министерство иностранных дел России потребовало от Парижа разъяснений по поводу захвата корабля.

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


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    27 июня 2026, 05:41 • Новости дня
    Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониальных устремлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Франция действует против Буркина-Фасо и демонстрирует неоколониальные устремления, заявил официальный представитель правительства Буркина-Фасо.

    «Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов», – говорится в заявлении.

    Власти заявили, что такие шаги Парижа направлены на попытки доминировать и подчинить государство своей воле, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что в ответ руководство Буркина-Фасо приняло решение разорвать дипломатические отношения с Францией. При этом отмечается, что принятое решение не затрагивает гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Буркина-Фасо и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Буркина-Фасо объявили о прекращении дипломатических связей с Францией, обвинив Париж во вмешательстве во внутренние дела.

    Российская СВР указала на причастность Франции к попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января 2026 года и планам устранения президента Ибрагима Траоре.

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    25 июня 2026, 12:22 • Новости дня
    Франция начала внедрение квантовых технологий в сферу обороны

    Франция открыла оборонный кампус Defence Quantum Campus для нужд вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    Новый Defence Quantum Campus начал работу в пригороде Парижа, чтобы ускорить внедрение квантовых технологий в оборону и укрепить европейские позиции в этой сфере.

    «Франция создала новый Квантовый кампус для нужд обороны, призванный ускорить внедрение квантовых технологий в вооруженных силах и не допустить отставания Европы от США и Китая в этой сфере, которая считается критически важной для будущего экономического и военного могущества. Кампус… начал работать 1 июня в пригороде Парижа», – говорится в материале Euractiv. Проект получил название Defence Quantum Campus.

    Как отмечает Euractiv, квантовые технологии в обороне рассматриваются для постквантовой криптографии, защищающей каналы связи от атак с применением квантовых компьютеров, навигации с квантовыми датчиками без использования GPS, а также для улучшения систем обнаружения. Ксавье Грисон, главный инженер кампуса по вооружениям, заявил, что цель состоит в достижении к 2032 году вычислительной мощности, превосходящей самые мощные традиционные компьютеры, передает РИА «Новости».

    По данным издания, кампус должен стать связующим звеном между исследователями, оборонными компаниями, стартапами и инвесторами, чтобы превратить научный потенциал Франции в «реальные военные возможности». Отдельное направление работы – развитие международного сотрудничества в сфере квантовых вычислений, прежде всего с государствами Евросоюза.

    Грисон подчеркнул, что США остаются важным партнером, однако сотрудничество с ними связано с определенными сложностями. По его словам, становится все труднее выстраивать «сбалансированное сотрудничество» и одновременно сохранять суверенитет в области новых технологий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не раз выступал в поддержку развития квантовых вычислений в стране. В мае он сообщил, что Париж намерен выделить 1,5 млрд евро на стратегию в сфере квантовых технологий и производство полупроводников в рамках европейской инициативы Advanced Semiconductor Technologies. Во время апрельского визита Макрона в Южную Корею Париж и Сеул подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в областях искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение связей между промышленностью и академической средой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft представила топологический квантовый чип Majorana 2 для создания коммерческого квантового компьютера к 2029 году.

    Франция и Индия договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, искусственного интеллекта и квантовых технологий в рамках года франко-индийских инноваций.

    Франция выступает главным инициатором наращивания военного присутствия стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе до уровней, сопоставимых с пиком времен холодной войны.

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    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

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    26 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен

    ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.

    Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.

    Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.

    Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.

    Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.

    Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.

    В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

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