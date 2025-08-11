Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении компании EDF говорится: «В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции «Гравлин» автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз* в барабанных фильтрах насосных станций», передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что инцидент никак не повлиял на безопасность установок, персонала или окружающей среды. На данный момент специалисты станции занимаются диагностикой оборудования, чтобы обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

АЭС «Гравлин» находится на севере Франции и состоит из шести энергоблоков. Для охлаждения реакторов используется вода, поступающая из Северного моря.

Ранее сообщалось, что ядерный реактор EPR во Фламанвиле, остановленный с 15 февраля, не стали перезапускать в намеченный срок из-за продления технического обслуживания оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2017 года на АЭС «Фламанвиль» произошел взрыв, после которого работа одного из двух действующих энергоблоков на станции была остановлена.