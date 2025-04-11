Реактор EPR французской АЭС «Фламанвиль» повторно не удалось перезапустить

EDF продлила срок технического обслуживание реактора EPR и отложила запуск

Tекст: Ирма Каплан

Государственная электроэнергетическая компания Франции Electricite de France (EDF) продлила срок технического обслуживания оборудования и отложила перезапуск атомного реактора EPR на АЭС «Фламанвиль», пишет газета Ouest France.

«Ядерный реактор EPR во Фламанвилле, остановленный с 15 февраля из-за технических неполадок, не возобновит работу в пятницу, 11 апреля 2025 года, как планировалось, поскольку его остановка на техническое обслуживание была продлена», – сообщили в EDF.

Там пояснили, что техобслуживание оборудования необходимо было продлить для безопасного возобновления работы реактора.

До этого реактор EPR должен был начать работу в пятницу, после череды переносов даты перезапуска. В другом сообщении энергетическая компания уточняла, что остановка продлится до 17 апреля, но теперь, вероятно, будет продлена.

EDF подчеркивала, что «запуск реактора – длительный процесс, занимающий несколько месяцев», а корректировки на этапе испытаний и проверок могут привести к изменениям в графике повторного подключения.

Предположительно, выход реактора на полную мощность в 1650 МВт будет к лету, если его удастся запустить.

Атомная электростанция «Фламанвиль», расположенная на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш, имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2017 года на АЭС «Фламанвиль» произошел взрыв, после которого работа одного из двух действующих энергоблоков на станции была остановлена.

Кроме того, масштабные отключения электроэнергии по всей стране грозили в 2022 году жителям Франции, Германии, Великобритании из-за ржавых реакторов на АЭС.