Ржавые реакторы лишают Францию электричества

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25 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Ржавые реакторы лишают Францию электричества

    Суровая зима ждет не только Украину
    		   25 ноября 2022, 18:25
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Масштабные отключения электроэнергии по всей стране грозят, оказывается, теперь не только Украине. О возможности лишиться электроснабжения предупреждают теперь жителей Франции, Германии, Великобритании. Виной, понятное дело, вовсе не российские удары по критической инфраструктуре. Почему же Европа остается без электричества?

    Конец ноября. Во Франции, развитой европейской стране, обладающей вдобавок внушительным количеством атомных электростанций, предупреждают о том, что в январе начнутся отключения электроэнергии.

    «Отключения электричества зимой: каждый француз может с этим столкнуться», гласит заголовок в издании La Depeche. «Ситуация в январе может усложниться в связи с тем, что температура воздуха падает, а атомные станции не вырабатывают достаточного количества энергии (по состоянию на 25 ноября 26 из 56 французских реакторов простаивают).

    «Но внесем уточнения, – бодро рапортует Бастьен Тульмонд, глава регионального подразделения дистрибьютора электричества «Энедис» на территории страны. – Мы говорим о двухчасовых запрограммированных и добровольных отключениях, а не о блэкауте вообще».

    Так-то: оказывается, от электричества можно отказываться добровольно. Без паники, граждане, ничего страшного не происходит. Подумаешь, не будут работать промышленность, холодильники, системы жизнеобеспечения в больницах. И вообще никакой это не блэкаут, а «точечное отключение электричества» – именно так это формулируется по-французски.

    «Мы пойдем на точечные отключения, если всех принятых мер по экономии энергии не хватит. Это делается для того, чтобы избежать ситуации общей перегрузки, которая приведет к поломке всей сети. Отключения будут происходить в масштабе нескольких кварталов города или нескольких деревень в одной зоне. Отключение будет длиться примерно два часа, потом мы подключаем электричество и отключаем следующий сектор. Мы постараемся сделать так, чтобы клиент, которого отключали от электричества на два часа утром, не был бы снова отключен на два часа в дневное время. Если подобное случится, мы постараемся, чтобы интервалы между отключениями были максимальными».

    Тут бы и задать вопрос: отключение на два часа утром и на два днем – это уже много. А вечером? А ночью? Вечером люди возвращаются после работы, нагрузка на сеть резко возрастает. Банкоматы, лифты, все электроприборы, сотовая связь, интернет, телевидение, как, простите, без этого жить? Но журналист вместо этого задает вопрос: а промышленные предприятия будут ведь избавлены от отключений?

    «Промышленные объекты, как и все наши клиенты, могут также быть отключены от электричества. Мы пытаемся объяснить им ситуацию, чтобы они успели принять необходимые меры для обеспечения промышленных процессов...»

    Какие меры можно принять в подобной ситуации, интересно? Но журналист и тут воздерживается от вопроса. Впрочем, он вытягивает из собеседника, что больницы все-таки постараются не отключать ни в коем случае. Но «фактически надо учитывать, что любой может остаться без электричества».

    «Подобные отключения электричества в последний раз были в 1970-е годы», – все же находит в себе силы заметить автор материала. На что мсье Тульмонд отвечает, что отдельные отключения были и в нулевые, когда в европейской энергосистеме случились неполадки. Зато благодаря «точечным отключениям» всеобщего блэкаута тогда удалось избежать.

    На главный вопрос – каким образом страна, еще недавно поставлявшая электроэнергию на экспорт, докатилась до жизни такой – ответа нет. Точнее, ответы есть, но больно уж они неудобны.

    Как говорится в материале с красноречивым заголовком «Будет ли Франция освещаться свечами», Германия, покупая дешевый газ в России, производила и дешевое электричество, и во Франции сочли, что выгоднее частично импортировать энергию. Теперь Германия занимается в первую очередь своими проблемами, а французы остались со своими АЭС, которые производят 69% электричества в стране, и ГЭС, которые из-за летней засухи до сих пор функционируют не на полную мощность: не хватает воды в реках.

    Год назад регулярный осмотр АЭС в департаменте Вьенн выявил коррозию реактора, которая может привести к крайне нежелательным последствиям. АЭС закрыли полностью. В последующие дни были проведены проверки на других станциях, по результатам которых стало ясно, что еще 11 реакторов имеют аналогичные проблемы. Также часть реакторов сейчас простаивают из-за различных процедур по проверке и ремонту. 26 ноября должны были запустить второй реактор АЭС во Фламанвиле, но в последний момент обнаружили техническую проблему, из-за чего плановый запуск будет отложен.

    Все, что связано с электричеством, в Евросоюзе регулируется строгим регламентом. В нынешней форс-мажорной ситуации это ничуть не облегчает положение, так что к техническим проблемам прибавляются бюрократические, о которых тамошняя пресса предпочитает не упоминать. И в итоге людей вынуждены теперь предупреждать о возможности веерных отключений энергии и убеждать их, что ничего особенного не происходит.

    Германия – крупнейший потребитель электричества в Европе – создает аналогичный механизм веерных отключений, который задействуют при необходимости.

    Хотя представитель Министерства финансов ФРГ публично заявил, что «в настоящее время нет признаков того, что безопасность энергосистемы или ее стабильность могут стать проблемой», со своей обычной обстоятельностью немцы начали готовиться заранее. Власти ведут переговоры с крупнейшими концернами о том, какой масштаб отключений может выдержать их производство. «Мы активно обсуждаем эту проблему, – сказал Себастиан Болай, эксперт по энергетике при Объединении немецкой промышленности и торговли. – Мы считаем, что вероятность временных отключений электричества зимой очень высока».

    А в Великобритании уже сейчас готовят широкие народные массы аж к трехчасовым «планируемым отключениям» электричества. Разумеется, народ будут предупреждать об отключениях за сутки, и, скорее всего, отключения будут происходить в пиковое время потребления – по вечерам. Как уточняет глава Национальной сети Джон Петтигрю, предполагается, что блэкауты будут иметь место «между 16 и 19 часами в те дни января и февраля, когда будет особенно холодно».

    При этом власти постараются сделать все, чтобы эта мера не коснулась жизненно важной инфраструктуры. Также предпринимаются меры для того, чтобы люди не использовали во время критической нагрузки электросети приборы, потребляющие много энергии, – такие как стиральные машины или сушилки для белья.

    Итак, Европа погружается во мглу, а стиральная машина становится обременением цивилизации. Знаменательно, что никто пока не рискует обсуждать последствия блэкаутов: как очевидные, вроде того, что на неосвещенных улицах неминуемо взлетит преступность, так и неочевидные – сколько тонн еды испортится в неработающих холодильниках и к чему это может привести. И ведь это только начало.


     
     
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