Юг Франции затопило после аномальной жары

BFMTV: Во Франции побиты рекорды осадков после сильнейшей жары

Tекст: Мария Иванова

Ливни во французских коммунах побили многолетние рекорды по количеству осадков после аномальной жары и засухи, сообщил канал BFMTV.

«Во многих коммунах на юго-востоке и даже на юго-западе никогда не было столько дождя в августовский день. Многие месячные рекорды по суточному количеству осадков были побиты из-за очень сильных ливней в последние 24 часа», – передает телеканал.

В департаменте Приморские Альпы за сутки выпало почти 123 миллиметра осадков, тогда как прежний рекорд составлял около 50 миллиметров. Сильные грозы обрушились на юг Франции минувшей ночью и сопровождались проливными дождями, градом и шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, отмечает РИА «Новости».

Накануне французская метеослужба сообщила, что волна сильной жары, накрывшая страну в конце июля, по продолжительности сравнялась с рекордом 1983 года. Резкая смена погоды с изнуряющего зноя на разрушительные ливни стала настоящим испытанием для южных регионов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче дополнительных смертей из-за июльской волны жары.

Прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за 126 лет наблюдений со среднемесячной температурой 24,9 градуса.

Кризисная ситуация из-за засухи в стране охватила 67 из 96 департаментов.