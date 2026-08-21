  • Новость часаЭксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия сделала важный шаг к нормальности
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Кремль назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    Глава офиса Зеленского Буданов оказался фигурантом коррупционного дела
    Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Косове
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы
    Wildberries и Ozon объявили о запуске оплаты цифровыми рублями
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 12:45 • Новости дня

    Юг Франции затопило после аномальной жары

    BFMTV: Во Франции побиты рекорды осадков после сильнейшей жары

    Tекст: Мария Иванова

    После продолжительной засухи южные регионы Франции накрыли мощные грозы, принесшие в Приморские Альпы рекордные 123 миллиметра осадков всего за одни сутки.

    Ливни во французских коммунах побили многолетние рекорды по количеству осадков после аномальной жары и засухи, сообщил канал BFMTV.

    «Во многих коммунах на юго-востоке и даже на юго-западе никогда не было столько дождя в августовский день. Многие месячные рекорды по суточному количеству осадков были побиты из-за очень сильных ливней в последние 24 часа», – передает телеканал.

    В департаменте Приморские Альпы за сутки выпало почти 123 миллиметра осадков, тогда как прежний рекорд составлял около 50 миллиметров. Сильные грозы обрушились на юг Франции минувшей ночью и сопровождались проливными дождями, градом и шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, отмечает РИА «Новости».

    Накануне французская метеослужба сообщила, что волна сильной жары, накрывшая страну в конце июля, по продолжительности сравнялась с рекордом 1983 года. Резкая смена погоды с изнуряющего зноя на разрушительные ливни стала настоящим испытанием для южных регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче дополнительных смертей из-за июльской волны жары.

    Прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за 126 лет наблюдений со среднемесячной температурой 24,9 градуса.

    Кризисная ситуация из-за засухи в стране охватила 67 из 96 департаментов.

    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

    Комментарии (10)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции записал песню о Великой Отечественной войне

    Кандидат в президенты Франции Лаланн записал песню о Великой Отечественной

    Кандидат в президенты Франции записал песню о Великой Отечественной войне
    @ Yves Carpentier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский политик, кандидат на пост главы государства Франсис Лаланн и российская певица Елена Максимова создали совместную композицию в память о героях Второй мировой войны.

    Кандидат в президенты Франции Франсис Лаланн выпустил трек «Памятный вальс», посвященный Великой Отечественной войне. Его он записал совеместно с российской певицей Еленой Максимовой.

    «Мы записали новую песню, на которую сейчас монтируется клип. Это песня, которую я написала к 9 мая. На нее был грандиозный флешмоб по всей стране. Она называется «Памятный вальс». Она посвящена нашим героям, памяти, национальной идее, нашим героическим событиям Великой Отечественной войны», – рассказала РИА «Новости» Максимова.

    Певица добавила, что французский текст написал сам Лаланн, подчеркнув важность сохранения исторической справедливости. Песня записана на русском и французском языках.

    В пятницу политик планирует начать предвыборную кампанию в Париже, представив программу по восстановлению суверенитета и реформированию судебной системы Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур президентских выборов на 18 апреля 2027 года. Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на этот пост.

    Ранее значительное число французских евродепутатов выражало желание приехать в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Российские дипломаты в Париже дали жесткий совет французским наемникам

    Посольство России призвало французских наемников выучить изречение про меч

    Tекст: Мария Иванова

    Французам, планирующим воевать за Киев, в российской дипмиссии настоятельно рекомендовали заучить знаменитую фразу о гибели от меча на фоне возможных потерь сотен их соотечественников.

    Российские дипломаты обратились с предупреждением к гражданам Франции, желающим отправиться в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии прокомментировали информацию о возможных потерях французских военных на Украине.

    «Посольство полностью разделяет крылатую фразу «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» и рекомендует внимательно заучить ее всем французам, помышляющим повоевать против нашей страны на стороне террористического киевского режима», – подчеркнули представители ведомства.

    При этом дипломаты уточнили, что не располагают точными данными о количестве уехавших наемников. Однако ранее в российских силовых структурах сообщали, что Париж мог потерять в ходе боевых действий от десятка до нескольких сотен своих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации на Украину прибыло более 300 французских наемников.

    Бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини идентифицировал 75 участвующих в боях соотечественников.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее пообещал уничтожение всех отправленных в зону конфликта французских солдат.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Обмеление рек обнажило историческое судно в Сербии

    AP: В Сербии из-за засухи из реки показался затонувший буксир

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за экстремальной засухи в Европе уровень воды в реках упал, обнажив остов парового буксира начала прошлого века на реке Сава.

    Историческое судно показалось на поверхности воды неподалеку от сербского города Сремска-Митровица, сообщает Associated Press.

    Местные жители отмечают, что пароход, получивший в СМИ прозвище «Титаник Савы», еще никогда не был так хорошо виден.

    «Прошло несколько лет с тех пор, как его видели в последний раз, поэтому интерес довольно большой», – заявил историк Андрия Попович. По его словам, буксир длиной 54 метра построили в 1913 году в Будапеште.

    Судно пережило две мировые войны, меняя владельцев и названия. Оно затонуло в апреле 1945 года, подорвавшись на мине во время перевозки раненых бойцов. Помимо сербской находки, засуха обнажила немецкие корабли на Дунае, древний мост в Италии и останки мамонта в Болгарии.

    Климатические изменения приводят к учащению периодов экстремальной жары. Эксперты предупреждают, что подобные ситуации станут нормой, затрагивая даже высокогорные районы, где уже вводятся ограничения на использование воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальное маловодье на Дунае оставило сербских спасателей без воды для тушения природных пожаров.

    Уровень водоема около болгарского города Русе упал до исторического минимума.

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе полной остановки речного судоходства.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощнейшую августовскую вспышку на спокойном летнем Солнце

    В ИКИ РАН зарегистрировали сильнейшую за август солнечную вспышку класса М

    Tекст: Мария Иванова

    Второй за сутки мощный взрыв класса М произошел на обращенной к Земле стороне светила, став самым значительным космическим явлением уходящего месяца.

    Специалисты зафиксировали самое сильное за этот месяц событие на нашей звезде, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Измеренный балл составил M1.88, однако в мировые каталоги явление войдет со значением M1.8, так как уровень традиционно округляют по нижней границе.

    Источником мощного взрыва стала активная область 4513, которая накануне вышла на обращенную к Земле видимую сторону.

    Эксперты отмечают, что энергия в этой зоне закончится в течение одного или двух дней. До рекордных показателей этому явлению далеко, но оно заметно выделяется на фоне спокойного летнего светила.

    Вспышек высшего класса X в ближайшее время не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые ИКИ РАН сообщили о завершении мощного всплеска активности на Солнце.

    В августе прошлого года на светиле произошла мощная вспышка класса М4.4.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 21:52 • Новости дня
    Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче умерших из-за жары сверх ожиданий

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномально высокая температура, державшаяся во Франции почти весь июль, стала причиной более тысячи дополнительных смертей, превысив ожидаемые показатели.

    Волна жары, охватившая Францию с 3 по 22 июля, привела как минимум к 1 243 дополнительным смертям от всех причин, передает РИА «Новости». Этот показатель оказался на 9,2% выше ожидаемого уровня.

    «Во всех 78 департаментах в дни, на которые пришлась волна жары, было предварительно зафиксировано как минимум 1 243 дополнительных смертей от всех причин (плюс 9,2%)», – заявили в французском ведомстве.

    Всего за указанный период зарегистрировали 14 713 смертей при ожидаемых 13 470. Рост смертности коснулся всех возрастных групп начиная с 45 лет.

    Наибольший удар стихия нанесла пожилым гражданам. Около трех четвертей дополнительных смертей, или как минимум 917 случаев, пришлось на людей в возрасте 75 лет и старше.

    Увеличение общей смертности зафиксировали во всех регионах, кроме Корсики, где влияние жары оказалось менее интенсивным. Самый высокий скачок – на 21,4% выше нормы – отмечен в западном регионе Пеи-де-ла-Луар.

    Новые данные дополняют статистику предыдущей волны жары, длившейся с 17 июня по 2 июля. Тогда, по предварительным оценкам, зарегистрировали как минимум 5 764 дополнительные смерти.

    Этим летом Европа переживает один из самых знойных периодов за последние годы, от которого сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеонаблюдений.

    В конце июня из-за экстремальных температур в стране погибло около тысячи человек.

    В целом по Западной Европе избыточная смертность на фоне погодных аномалий превысила 14 тыс. случаев.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Аномальная жара погубила 14 тыс. жителей Германии

    Жертвами экстремальной жары в Германии стали почти 14 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Этим летом экстремальные температурные показатели привели к гибели 14 тыс. граждан Германии, обновив печальный максимум смертности за последние три десятилетия.

    Около 14 тыс. человек скончались из-за зноя с начала года по девять августа, передает ТАСС.

    Этот показатель стал самым высоким минимум с 1992 года. Для сравнения, в 1994 году эпидемиологи зафиксировали 10,1 тыс. смертей, а в 2018 году – 8,7 тыс.

    Наибольшее число летальных исходов зафиксировано среди людей старше 75 лет, в этой группе скончались 10,3 тыс. пациентов. Специалисты Института Роберта Коха выделили два главных периода погодных аномалий. Первый удар стихии пришелся на конец июня, а второй накрыл страну в конце июля и начале августа.

    Основная часть трагических случаев произошла в период с 22 по 28 июня, когда погибли 9,6 тыс. человек. В эти дни средняя суточная температура составляла 26,4 градуса Цельсия. При этом днем в некоторых районах столбики термометров поднимались выше 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт Роберта Коха зафиксировал гибель почти 12 тыс. жителей Германии из-за аномальной жары.

    Европейская климатическая служба Copernicus назвала первые два месяца текущего лета самыми знойными в Западной Европе за всю историю наблюдений.

    Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике на фоне экстремальных погодных условий.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона

    Президент Франции лишил Фийона ордена Почетного легиона на десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшего главу правительства Франции Франсуа Фийона лишили прав и привилегий ордена Почетного легиона после обвинительного приговора по делу о фиктивном найме супруги.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о лишении экс-премьера Франсуа Фийона прав и привилегий ордена Почетного легиона сроком на 10 лет, передает РИА «Новости».

    Решение принято в связи с обвинительным приговором по делу о фиктивном найме его жены Пенелопы.

    В документе, опубликованном в официальном журнале республики, говорится: «Указом президента республики от 19 августа 2026 года… права и прерогативы господина Франсуа Фийона..., связанные со званием великого офицера Почетного легиона, приостанавливаются на десяить лет». Кроме того, бывшего премьер-министра на аналогичный срок лишили прав ордена «За заслуги».

    В прошлом году апелляционный суд приговорил Фийона к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 375 тыс. евро. Ему также запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Этот вердикт смягчил изначальный приговор от 2022 года.

    Скандал вокруг политика разразился в 2017 году во время президентской предвыборной кампании. Издание Canard Enchaine сообщило, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату как его фиктивный парламентский помощник. В результате Фийон был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам заключения условно.

    Ранее власти страны отозвали орден Почетного легиона у экс-президента Николя Саркози.

    Суд назначил этому бывшему французскому лидеру пять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 13:28 • Новости дня
    Последний летний горнолыжный курорт Европы закрылся из-за жары

    Bild: Последний летний горнолыжный курорт Европы закрылся из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио, поскольку из-за слишком теплых ночей снежный покров перестал восстанавливаться до безопасного уровня.

    Экстремальная погода привела к завершению сезона на единственном оставшемся в Европе летнем горнолыжном комплексе Стельвио, передает ТАСС.

    Днем воздух прогревается настолько сильно, что за ночь ледник не успевает остыть и восстановиться.

    Представители управляющей компании подчеркнули, что текущие климатические условия не позволяют гарантировать привычные стандарты качества и безопасности. Дальнейшее летнее катание на лыжах в итальянских Альпах признано невозможным.

    Ранее эксперты организации World Weather Attribution признали нынешнюю европейскую жару рекордной за всю историю метеонаблюдений. Уровень воды в Рейне достиг исторического минимума, а власти Швейцарии запретили полив газонов и закрыли бассейны из-за сильнейшей засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа пятая за год волна аномальной жары охватила страны Европы.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордные температуры в западной части континента.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 08:42 • Новости дня
    Макрон легализовал эвтаназию во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране, об этом сообщили официальные средства печати французской власти.

    «Президент республики утвердил этот закон», – сообщил официальный вестник Journal Officiel, передает РИА «Новости».

    Новые правила предоставляют право на добровольный уход из жизни людям, находящимся на поздней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Воспользоваться процедурой смогут пациенты, чьи страдания не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения.

    Просить о медицинском вмешательстве для ухода из жизни разрешено только совершеннолетним. При этом обязательным условием является наличие гражданства Франции или статус постоянного законного резидента страны. Инициативу ранее одобрили парламент и конституционный совет государства.

    Ранее эвтаназию для безнадежно больных пациентов разрешили в американском штате Нью-Йорк.

    До этого Национальное собрание Франции приняло закон о легализации смертельных инъекций для тяжелобольных пациентов.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 10:22 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, включая дожди, грозы и сильные порывы ветра, способные представлять потенциальную угрозу.

    Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в столичном регионе, передает РИА «Новости». Согласно прогностической карте, в среду прогнозируются осадки и шквалистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

    «Днем 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении синоптиков.

    Аналогичное предупреждение о желтом уровне опасности действует и для Московской области. Специалисты отмечают, что при таком уровне погодные условия становятся потенциально опасными для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В конце того же месяца синоптики опровергли слухи об угрозе разрушительного урагана в Москве.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

    В ИКИ РАН спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

    Tекст: Мария Иванова

    Влияние корональной дыры поддерживает повышенную скорость солнечного ветра, что вызывает отдельные всплески возмущений магнитного поля планеты.

    Геомагнитная обстановка после начавшейся во вторник бури остается возмущенной и сохранится такой, скорее всего, до пятницы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормы.

    По данным специалистов, для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило. Признаков спада геомагнитной активности пока не видно. Отдельные всплески возмущений могут наблюдаться еще двое-трое суток, но текущий слабый уровень они, скорее всего, не перейдут.

    Одновременно наблюдается умеренный рост числа вспышек на восточном краю, где с обратной стороны Солнца выходит новая группа пятен. Сами пятна пока не видны с Земли, но снимки уже поступили с аппарата Solar Orbiter. Повлиять на Землю с текущей позиции они не смогут, а до зоны эффективного воздействия им предстоит перемещаться еще пять дней. На 19 августа 2026 года вероятность сильных вспышек составляет около 40%, а магнитных бурь – около 86%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне слабая геомагнитная буря накрыла планету вопреки прогнозам экспертов.

    В конце июля ученые зафиксировали очередное возмущение магнитосферы минимального уровня.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    VK подала иск к Apple
    Цены на европейский газ превысили отметку в 800 долларов
    NYT: Сомалийские пираты вернулись
    Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины
    Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после гибели туристки
    Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке

    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, отмечают как в правительстве, так и региональные власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

    Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, продолжив системное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ средствами для нанесения ударов по территории России. Как отмечают эксперты, речь идет о воздействии не на отдельные объекты, а на всю цепочку – от производства и сборки вооружений до их хранения и доставки. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия сделала важный шаг к нормальности

    Власти Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией, но одновременно продемонстрировали чудеса адекватности. Теперь в Тбилиси не только осуждают русофобию, но и указывают, что она инспирирована Западом. Но еще более важным кажется возвращение уважительного отношения к Георгиевскому трактату – союзу с Россией, который спас Грузию Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации