18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Ученые сообщили о неожиданной магнитной буре на Земле
В ИКИ РАН сообщили о начале неожиданной магнитной бури на Земле
Утром во вторник планету накрыла слабая геомагнитная буря, ставшая уже третьей за текущий месяц вопреки прогнозам экспертов.
Магнитная буря началась на Земле утром 18 августа, ее интенсивность пока соответствует слабому уровню G1, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали событие между 7 и 8 часами утра по московскому времени. Усложнение геомагнитной обстановки ожидалось еще накануне, но специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят уровня слабых возмущений.
Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты сохранялись на низких значениях. За 18 дней августа это уже третья магнитная буря, хотя наблюдается низкий уровень солнечной активности. Предыдущие бури 2 и 8 августа также не превысили порог G2 по пятибалльной шкале.
Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу, поле Земли вернется к слабовозмущенному состоянию к полудню по Москве. Однако для полной стабилизации обстановки может потребоваться два-три дня, так как планета находится в зоне действия крупной корональной дыры, способной вызывать повторные возмущения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 августа на Земле началась первая магнитная буря последнего месяца лета.
8 августа ученые зафиксировали неожиданно сильное геомагнитное возмущение.
В конце июля планету накрыла магнитная буря минимального уровня.