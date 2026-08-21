Женщина погибла при атаке беспилотника в Херсонской области

Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России

Tекст: Катерина Туманова

«На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.



