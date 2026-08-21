Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Роскомнадзор потребовал взыскать долг с телеведущей Гордон
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась в суд Москвы с заявлением о взыскании около 39 тыс. рублей с телеведущей Екатерины Гордон, ранее представлявшей интересы блогера Валерии Чекалиной.
Документ о выдаче судебного приказа поступил в инстанцию 18 августа и пока ожидает рассмотрения, передает РИА «Новости».
Точные причины претензий ведомства на данный момент остаются неизвестными. Ожидается, что судебное разбирательство связано с возможной задолженностью Гордон по обязательным отчислениям за распространение рекламы в интернете.
В 2024 году Гордон оказывала юридическую помощь Валерии и Артему Чекалиным во время их бракоразводного процесса.
Ранее суд обязал блогера Мадину Исроилову (Дина Саева) выплатить государству около 100 тыс. рублей задолженности по обязательным отчислениям от интернет-рекламы.
До этого московский арбитраж взыскал с актрисы Виктории Исаковой долг по обязательным отчислениям за распространение интернет-рекламы.