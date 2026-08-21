Россиян отправили из США домой вместе с высылаемыми иранцами

Миграционная полиция США отправила россиян вместе с высылаемыми иранцами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) организовала совместный перелет для россиян, египтян и высылаемых из страны иранцев. Правозащитники из организации NIAC изучили внутренние документы американского ведомства и раскрыли детали маршрута, пишет РИА «Новости».

Вывозной рейс состоялся 30 сентября прошлого года. «На борту рейса с гражданами Ирана в сентябре 2025 года находилась группа египтян и россиян», – говорится в материалах правозащитников. Депортируемых граждан Ирана доставили в Катар для последующей пересадки.

Точное число россиян на борту, причины их высылки и конечный пункт назначения остаются неизвестными. Утверждать об их депортации непосредственно в Иран пока невозможно.

Распоряжение ускорить высылку иранцев поступило напрямую из Белого дома на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Координацией процесса занимались высокопоставленные сотрудники миграционной полиции, включая представителей американской дипломатической миссии в Тель-Авиве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября 2025 года Соединенные Штаты депортировали на родину около ста иранских граждан.

В декабре американская администрация отправила другим чартерным рейсом еще полсотни россиян и выходцев из арабских стран.

А в апреле 2026 года временный руководитель Иммиграционной и таможенной полиции США Тодд Лайонс подал в отставку на фоне скандалов из-за массовых высылок.



