NYT сообщил о депортации около ста иранцев из США

The New York Times: США депортировали около ста иранцев после отказа в убежище

Tекст: Мария Иванова

Около ста граждан Ирана были депортированы из Соединенных Штатов по соглашению между Вашингтоном и Тегераном, передает The New York Times.

Как отмечает издание, часть депортированных покинула территорию США добровольно после нескольких месяцев пребывания в миграционных центрах, отмечает ТАСС.

Большинство этих людей ранее получили отказ в предоставлении убежища, а некоторым не довелось дождаться решения суда по своим делам о миграционном статусе. Самолет с депортированными иранцами вылетел из США 29 сентября.

Организацию возвращения координатировал МИД Ирана. Представители ведомства пообещали возвращающимся спокойное возвращение и отсутствие каких-либо проблем и последствий после прибытия на родину.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев.

Трамп также пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами.

Между тем эксперты отмечают что стремление Трампа сделать Америку «снова великой» ведет к конфликту с союзниками и меняет систему глобального управления.