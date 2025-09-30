NYT сообщил о депортации около ста иранцев из США

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
The New York Times: США депортировали около ста иранцев после отказа в убежище
Около ста граждан Ирана, большинство из которых получили отказ в убежище в Соединенных Штатах, были депортированы на родину по согласованию с Тегераном, пишет The New York Times .
Около ста граждан Ирана были депортированы из Соединенных Штатов по соглашению между Вашингтоном и Тегераном, передает The New York Times.
Как отмечает издание, часть депортированных покинула территорию США добровольно после нескольких месяцев пребывания в миграционных центрах, отмечает ТАСС.
Большинство этих людей ранее получили отказ в предоставлении убежища, а некоторым не довелось дождаться решения суда по своим делам о миграционном статусе. Самолет с депортированными иранцами вылетел из США 29 сентября.
Организацию возвращения координатировал МИД Ирана. Представители ведомства пообещали возвращающимся спокойное возвращение и отсутствие каких-либо проблем и последствий после прибытия на родину.
Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев.
Трамп также пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами.
Между тем эксперты отмечают что стремление Трампа сделать Америку «снова великой» ведет к конфликту с союзниками и меняет систему глобального управления.