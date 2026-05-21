По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Захарова назвала действия ЕК с замороженными активами «неприкрытым грабежом»
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула абсолютную незаконность использования европейскими структурами отечественных средств.
«Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия – это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния», – заявила дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел пообещало скорый ответ на блокировку отечественных активов.
Захарова сравнила Европейский союз с воровской группировкой.
Ранее сообщалось, что Москва заранее подготовила пакет жестких ответных мер на случай изъятия средств.