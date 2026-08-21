Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Суд в Белоруссии оштрафовал россиянина за убийство редкого зубра
Гражданин России заплатит более 46 тыс. евро за незаконную охоту в национальном парке, совершенную 11 лет назад.
Инцидент произошел в декабре 2015 года на территории национального парка «Припятский», передает ТАСС.
Мужчина незаконно застрелил животное во время охотничьего тура. Уголовное дело неоднократно передавалось между ведомствами двух стран.
В 2020 году преследование прекратили из-за истечения сроков давности. Однако ущерб остался невозмещенным, поэтому прокурор подал гражданский иск.
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь в апреле 2017 года в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях направила уголовное дело для дальнейшего расследования в Российскую Федерацию. В 2020 году уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования», – пояснили в прокуратуре Гомельской области.
Ответчик не явился на заседание, хотя был уведомлен о процессе. Суд удовлетворил требования в полном объеме, обязав нарушителя выплатить 46,3 тыс. евро компенсации и 2,3 тыс. евро государственной пошлины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минприроды России сохранило прежние правила добычи краснокнижных животных.
Власти Шри-Ланки освободили задержанных за незаконный сбор местной фауны россиян после уплаты штрафа. Приморские пограничники изъяли у браконьера шкуру амурского тигра.