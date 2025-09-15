Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Задержанных на Шри-Ланке россиян освободили после уплаты штрафа по 30 тыс. долларов
Двое российских граждан, задержанных в 2024 году полицией Шри-Ланки по обвинению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны, смогли вернуться в Россию после года судебных разбирательств, сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.
Как сообщил Джагарян, «россияне полностью признали свою вину на суде». По его словам, благодаря совместной работе адвокатов и дипломатического представительства удалось сократить количество обвинений почти в два раза. В результате размер штрафа снизили с более чем 370 тыс. долларов до 30 тыс. долларов на каждого обвиняемого, передает ТАСС.
После оплаты штрафа россиянам немедленно выдали загранпаспорта и сняли запрет на выезд, уточнил Джагарян. Он добавил, что граждане России уже покинули Шри-Ланку.
Посол выразил благодарность властям Шри-Ланки за гуманное отношение к россиянам и быстрое вынесение приговора, который устроил обе стороны. Дипломат также вновь призвал всех граждан России, находящихся на Шри-Ланке, строго соблюдать местные законы, особенно миграционные и природоохранные требования.
Ранее Джагарян сообщил, что суд Шри-Ланки назначил штраф за сбор образцов местной фауны в размере 370 тыс. долларов, что вызвало недоумение у российских дипломатов.
Напомним, в начале сентября 2023 года двое граждан России были задержаны в Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редких ящериц. На данной территории действуют строгие законы с серьезным наказанием за незаконный сбор объектов флоры и фауны.