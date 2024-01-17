Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Президент Аргентины заявил об угрозе социализма
Президент Аргентины Милей заявил об опасности социализма для Запада
Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы», заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
«Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <…> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов», – заявил аргентинский лидер в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
По словам Милея, после принятия Аргентиной коллективистской модели страна потеряла статус мировой державы и опустилась на 140 место в рейтинге, а аргентинцы начали беднеть. Он также назвал социализм «обедняющим явлением, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые.