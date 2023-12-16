Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые

Tекст: Владимир Добрынин

Итак, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей перешел от слов к делу. Наобещать в ходе президентской кампании он успел много, пожалуй, даже чересчур. Так что уже сегодня населению Серебряной страны (напомним, название ее происходит от латинского argentum – серебро) надо смириться с мыслью, что далеко не все, о чем мечталось, будет исполнено.

Начал Милей с самого простого. Уже в первый свой официальный президентский день (то есть сразу после инаугурации) дон Хавьер сократил в два раза количество министерств в правительстве. «Это позволит нам сильно сэкономить бюджетные деньги», – произнес Милей с привычным пафосом.

Милей утверждает, что вскоре дефицит бюджета страны сократится до вполне приемлемых 5%. А дальше вообще все будет хорошо. Аргентина забудет слово «дефолт» (страна пережила его трижды за последние двадцать лет), обращаемая в государстве денежная единица станет крепкой (пока не сказано, останется валютой страны песо или все-таки Серебряная перейдет на американский доллар) и т.д. и т.п.

Но ради этого сначала предстоит крепко потерпеть. Совершить, по словам Милея, «большой глоток неприятного напитка судьбы». Хлебать, по расчетам команды Милея, и, в первую очередь, министра экономики Луиса «Тото» Капуто, придется на протяжении 18-24 месяцев переходного периода.

«Нам досталось худшее наследство, которое когда-либо одно аргентинское правительство оставляло другому. Наши предшественники рассматривали полученное ими в управление государство, как взятый на войне трофей, как добычу, которой и распоряжались соответственно. Будет тяжело, но мы с вами (народом) победим», – завершил президент и передал слово министру экономики для оглашения предстоящих мер.





Капуто сообщил, что:

- на 34% будет уменьшено количество административно-политических должностей;

- существенно сократятся дотации, выделяемые центром провинциям;

- будет прекращена практика проведения государством тендеров на реализацию общественных проектов. До момента, пока вместо государства не найдутся частные инвесторы в это проекты. Гостендеры, по мнению новой власти, «являлись одним из главных источников коррупции».

- отменяется выплата субсидий на энергию и общественный транспорт. То есть государство не будет принимать на себя часть затрат населения на электричество и проезд;

- но будет увеличен размер прямых денежных переводов наиболее нуждающимся семьям: пособие на ребенка увеличится в два раза, а выплаты «на продовольствие» вырастут на 50%;

- будет произведена девальвация песо: доллар теперь будет стоить не 400 аргентинских песо, а 800. После девальвации последует введение налога на импорт, которое будет носить «временный» характер;

- после введения этого налога предпринимателям не нужно будет получать от властей разрешения на ввоз в страну иностранных товаров.

Озвучив все это, Капуто заявил, что цель его мер – «избежать гиперинфляции в 15000%». И объяснил, что причиной всех финансовых проблем Аргентины является «бюджетный дефицит», который страна испытывала «каждый год прошлого столетия» и который покрывался за счет неограниченной печати денег, вызывая постоянную инфляцию. По данным некоммерческой организации Libertad de Expresion y Democracia (LED), правительство Аргентины на покрытие дефицита бюджета в 2021 году выделило 4,645 млрд песо, в 2022 – почти 16 млрд, а в 2023 этот показатель достиг почти 41 миллиарда (примерно 100 млн евро).

В заключение Капуто сказал, что после чрезвычайного положения «Аргентина снова сможет мечтать о том, чтобы стать великой страной, какой была сто лет назад». Представитель правительства Мануэль Адорни завершил свое выступление словами «денег нет».

В ближайшее время Милей намерен провести приватизацию примерно тридцати крупных госпредприятий, среди которых нефтяная YPF, информационное агентство Telam, государственная телерадиокомпания, предприятие по водоснабжению AySA и авиакомпания Aerolineas Argentinas.

При просмотре программы реформ Малея-Капуто возникает устойчивое ощущение дежавю с теми реформами, что происходили в России в девяностые годы. Та же шоковая терапия, проводимая за счет обнищания большинства народа. В Аргентине из уст губернатора Буэнос-Айреса Акселя Кисилоффа прозвучало:

«Я слышал, как несколько чиновников говорили, что это первый раз, когда общество голосует большинством за корректировку. Но я также помню, что на протяжении всей избирательной кампании утверждалось, что корректировка не ляжет на плечи народа, то есть рабочих, учителей, молодежи, представителей малого и среднего бизнеса, мелких производителей, ученых, служителей культуры – то есть самые скромных и нуждающихся. Я надеюсь, что новая национальная правящая партия не воспримет свою законную победу на выборах как возможность не сдержать слово».

19 сентября 2023 года ходе предвыборной кампании Хавьер Милей поклялся не вводить налог на импорт. Клятва сопровождалась словами «я скорее отрежу себе руку, чем подниму налоги». Государство он в тот момент не стеснялся называть «жестокой преступной организацией, которая живет за счет рэкета, культурно называемого налогами». И вот теперь, на четвертый день своего правления Милей подписал введение 15-процентного налога на экспорт, повышение налога на импорт с 7,5% до 17,5% и еще нескольких фискальных сборов. Все это должно принести казне дополнительные 20 млрд евро (в пересчете с песо).

Помнится, в России тоже был высокопоставленный политический деятель, грозившийся в случае невыполнения своих обещаний перед страной «положить руку на рельсы». Параллели видны невооруженным глазом.

По словам свеженазначенной министра иностранных дел, экономиста по профессии Дианы Мондино, «если цены растут, а зарплаты нет, то спрос падает, тогда производители не будут иметь другого выхода, как снижать цены на товары». То есть инфляция, пусть даже и высокая – это, во-первых, хорошо, а во-вторых, кратковременно. Не надо поднимать зарплаты, надо просто подождать, когда подскочившие цены одумаются и снова упадут. Рыночек сам все порешает.

«Зарплаты и пенсии таким образом становятся регуляторами цен, никакая финансовая корректировка (со стороны правительства) не потребуется, – пишет аргентинское издание Pagina 12. – Зарплаты и пенсии явятся возможностью вызвать рецессию, которая заставляет производителей дважды подумать, прежде чем повышать цены, учитывая, что никто не сможет купить даже самый минимум».

8 декабря нефтяной сектор экономики страны объявил о повышении цен на бензин на 30%. После презентации «плана Капуто» углеводородное топливо подорожало еще на 37%. За 11 месяцев текущего года (при прежнем правительстве) цены на продукцию нефтяного сектора выросли в стране на 90%. За неделю при новом кабинете – еще на 67%. Пищевые масла одним махом стали в три раза дороже, аналогичный рост ожидает молоко и муку. Стоимость мяса увеличилась на 35% и имеет перспективу подняться еще примерно на столько же.

«Ситуация в супермаркетах паническая, – отмечает Pagina 12. – Ожидается катастрофическое снижение продаж. Закупщики отчаянно бьются с производителями за каждый песо отпускной цены».

Внутренние цены отпустили так, что они догнали цены, по которым товар идет на экспорт, сомнительно, что такое положение вещей может обеспечить народу более дешевый товар, заявило руководство крупнейшего профсоюзного синдиката страны CGT.

Лидеры профсоюзов предупреждают, что «сильное ускорение инфляционного процесса» уже вызывает быструю «потерю покупательной способности зарплат формальных и неформальных работников, работников социальной и солидарной экономики. Милей обещал, что за перестройку заплатят элиты, которые раньше и сидели на денежных потоках. В реальности мы видим, что платить будет, как всегда, народ. Упорядочение макроэкономики не должно использоваться (правительством) в качестве оправдания неравномерной нагрузки реформ на общество».

О результатах говорить пока рано. Новоизбранный президент, подчеркивает La Prensa, верит в то, что страна станет процветающей. Но рассчитывает он, похоже, не на экономические рычаги, а на помощь высших сил, постоянно цитируя Ветхий Завет: «Победа в битве зависит не от количества воинов, а от сил, приходящих с небес».