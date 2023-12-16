  • Новость часаУмер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    В небо на учениях впервые поднялись семь «Русланов»
    Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь
    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    Взрывы прогремели в Киеве
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    37 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 09:40

    Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые

    Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Владимир Добрынин

    «Ситуация в супермаркетах паническая». Так аргентинские СМИ описывают лишь малую часть общей картины того, к чему начинают приводить реформы нового президента страны Хавьера Милея. Его политика поразительно напоминает те постулаты, которые проповедовались российскими реформаторами 1990-х годов.

    Итак, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей перешел от слов к делу. Наобещать в ходе президентской кампании он успел много, пожалуй, даже чересчур. Так что уже сегодня населению Серебряной страны (напомним, название ее происходит от латинского argentum – серебро) надо смириться с мыслью, что далеко не все, о чем мечталось, будет исполнено.

    Начал Милей с самого простого. Уже в первый свой официальный президентский день (то есть сразу после инаугурации) дон Хавьер сократил в два раза количество министерств в правительстве. «Это позволит нам сильно сэкономить бюджетные деньги», – произнес Милей с привычным пафосом.

    Милей утверждает, что вскоре дефицит бюджета страны сократится до вполне приемлемых 5%. А дальше вообще все будет хорошо. Аргентина забудет слово «дефолт» (страна пережила его трижды за последние двадцать лет), обращаемая в государстве денежная единица станет крепкой (пока не сказано, останется валютой страны песо или все-таки Серебряная перейдет на американский доллар) и т.д. и т.п.

    Но ради этого сначала предстоит крепко потерпеть. Совершить, по словам Милея, «большой глоток неприятного напитка судьбы». Хлебать, по расчетам команды Милея, и, в первую очередь, министра экономики Луиса «Тото» Капуто, придется на протяжении 18-24 месяцев переходного периода.

    «Нам досталось худшее наследство, которое когда-либо одно аргентинское правительство оставляло другому. Наши предшественники рассматривали полученное ими в управление государство, как взятый на войне трофей, как добычу, которой и распоряжались соответственно. Будет тяжело, но мы с вами (народом) победим», – завершил президент и передал слово министру экономики для оглашения предстоящих мер.


    Капуто сообщил, что:

    - на 34% будет уменьшено количество административно-политических должностей;

    - существенно сократятся дотации, выделяемые центром провинциям;

    - будет прекращена практика проведения государством тендеров на реализацию общественных проектов. До момента, пока вместо государства не найдутся частные инвесторы в это проекты. Гостендеры, по мнению новой власти, «являлись одним из главных источников коррупции».

    - отменяется выплата субсидий на энергию и общественный транспорт. То есть государство не будет принимать на себя часть затрат населения на электричество и проезд;

    - но будет увеличен размер прямых денежных переводов наиболее нуждающимся семьям: пособие на ребенка увеличится в два раза, а выплаты «на продовольствие» вырастут на 50%;

    - будет произведена девальвация песо: доллар теперь будет стоить не 400 аргентинских песо, а 800. После девальвации последует введение налога на импорт, которое будет носить «временный» характер;

    - после введения этого налога предпринимателям не нужно будет получать от властей разрешения на ввоз в страну иностранных товаров.

    Озвучив все это, Капуто заявил, что цель его мер – «избежать гиперинфляции в 15000%». И объяснил, что причиной всех финансовых проблем Аргентины является «бюджетный дефицит», который страна испытывала «каждый год прошлого столетия» и который покрывался за счет неограниченной печати денег, вызывая постоянную инфляцию. По данным некоммерческой организации Libertad de Expresion y Democracia (LED), правительство Аргентины на покрытие дефицита бюджета в 2021 году выделило 4,645 млрд песо, в 2022 – почти 16 млрд, а в 2023 этот показатель достиг почти 41 миллиарда (примерно 100 млн евро).

    В заключение Капуто сказал, что после чрезвычайного положения «Аргентина снова сможет мечтать о том, чтобы стать великой страной, какой была сто лет назад». Представитель правительства Мануэль Адорни завершил свое выступление словами «денег нет».

    В ближайшее время Милей намерен провести приватизацию примерно тридцати крупных госпредприятий, среди которых нефтяная YPF, информационное агентство Telam, государственная телерадиокомпания, предприятие по водоснабжению AySA и авиакомпания Aerolineas Argentinas.

    При просмотре программы реформ Малея-Капуто возникает устойчивое ощущение дежавю с теми реформами, что происходили в России в девяностые годы. Та же шоковая терапия, проводимая за счет обнищания большинства народа. В Аргентине из уст губернатора Буэнос-Айреса Акселя Кисилоффа прозвучало:

    «Я слышал, как несколько чиновников говорили, что это первый раз, когда общество голосует большинством за корректировку. Но я также помню, что на протяжении всей избирательной кампании утверждалось, что корректировка не ляжет на плечи народа, то есть рабочих, учителей, молодежи, представителей малого и среднего бизнеса, мелких производителей, ученых, служителей культуры – то есть самые скромных и нуждающихся. Я надеюсь, что новая национальная правящая партия не воспримет свою законную победу на выборах как возможность не сдержать слово».

    19 сентября 2023 года ходе предвыборной кампании Хавьер Милей поклялся не вводить налог на импорт. Клятва сопровождалась словами «я скорее отрежу себе руку, чем подниму налоги». Государство он в тот момент не стеснялся называть «жестокой преступной организацией, которая живет за счет рэкета, культурно называемого налогами». И вот теперь, на четвертый день своего правления Милей подписал введение 15-процентного налога на экспорт, повышение налога на импорт с 7,5% до 17,5% и еще нескольких фискальных сборов. Все это должно принести казне дополнительные 20 млрд евро (в пересчете с песо).

    Помнится, в России тоже был высокопоставленный политический деятель, грозившийся в случае невыполнения своих обещаний перед страной «положить руку на рельсы». Параллели видны невооруженным глазом.

    По словам свеженазначенной министра иностранных дел, экономиста по профессии Дианы Мондино, «если цены растут, а зарплаты нет, то спрос падает, тогда производители не будут иметь другого выхода, как снижать цены на товары». То есть инфляция, пусть даже и высокая – это, во-первых, хорошо, а во-вторых, кратковременно. Не надо поднимать зарплаты, надо просто подождать, когда подскочившие цены одумаются и снова упадут. Рыночек сам все порешает.

    «Зарплаты и пенсии таким образом становятся регуляторами цен, никакая финансовая корректировка (со стороны правительства) не потребуется, – пишет аргентинское издание Pagina 12. – Зарплаты и пенсии явятся возможностью вызвать рецессию, которая заставляет производителей дважды подумать, прежде чем повышать цены, учитывая, что никто не сможет купить даже самый минимум».

    8 декабря нефтяной сектор экономики страны объявил о повышении цен на бензин на 30%. После презентации «плана Капуто» углеводородное топливо подорожало еще на 37%. За 11 месяцев текущего года (при прежнем правительстве) цены на продукцию нефтяного сектора выросли в стране на 90%. За неделю при новом кабинете – еще на 67%. Пищевые масла одним махом стали в три раза дороже, аналогичный рост ожидает молоко и муку. Стоимость мяса увеличилась на 35% и имеет перспективу подняться еще примерно на столько же.

    «Ситуация в супермаркетах паническая, – отмечает Pagina 12. – Ожидается катастрофическое снижение продаж. Закупщики отчаянно бьются с производителями за каждый песо отпускной цены».

    Внутренние цены отпустили так, что они догнали цены, по которым товар идет на экспорт, сомнительно, что такое положение вещей может обеспечить народу более дешевый товар, заявило руководство крупнейшего профсоюзного синдиката страны CGT.

    Лидеры профсоюзов предупреждают, что «сильное ускорение инфляционного процесса» уже вызывает быструю «потерю покупательной способности зарплат формальных и неформальных работников, работников социальной и солидарной экономики. Милей обещал, что за перестройку заплатят элиты, которые раньше и сидели на денежных потоках. В реальности мы видим, что платить будет, как всегда, народ. Упорядочение макроэкономики не должно использоваться (правительством) в качестве оправдания неравномерной нагрузки реформ на общество».

    О результатах говорить пока рано. Новоизбранный президент, подчеркивает La Prensa, верит в то, что страна станет процветающей. Но рассчитывает он, похоже, не на экономические рычаги, а на помощь высших сил, постоянно цитируя Ветхий Завет: «Победа в битве зависит не от количества воинов, а от сил, приходящих с небес».

    Главное
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    В США потеряли папку разведданных по РФ с высшим допуском секретности
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    Лондон отказался отдать Киеву отправленные на утилизацию автомобили
    РВСН предложили меры противодействия ПРО США
    Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина
    СМИ сообщили о допросе Пугачевой на пограничном пункте

    Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов

    Владимир Путин заявил о планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ). Она свяжет столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья, а в перспективе – с Донбассом. Что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые

    «Ситуация в супермаркетах паническая». Так аргентинские СМИ описывают лишь малую часть общей картины того, к чему начинают приводить реформы нового президента страны Хавьера Милея. Его политика поразительно напоминает те постулаты, которые проповедовались российскими реформаторами 1990-х годов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, станы ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой, Виктора Орбана, отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............