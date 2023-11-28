Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Новый президент Аргентины решил сменить религию на иудаизм
Новый президент Аргентины Милей решил сменить религию на иудаизм
Новоизбранный аргентинский лидер Хавьер Милей решил сменить религию с католицизма на иудаизм, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в окружении политика.
По данным Bloomberg, в субботу Милей посетил иудейское богослужение в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что в ходе визита в Нью-Йорк накануне аргентинский лидер в первую очередь направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Издание называет этот жест демонстрацией приверженности Милея к «углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем».
Авторы также напомнили, что ранее новоизбранный президент Аргентины неоднократно заявлял, что намерен посетить Израиль и перенести аргентинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Второй тур выборов президента Аргентины состоялся 19 ноября, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец допустил, что политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.