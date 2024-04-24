Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.18 комментариев
Сотни тысяч аргентинцев вышли на митинг против реформы образования
Около 800 тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе против реформ правительства в сфере университетского образования
Массовые манифестации прошли по всей стране, собрав, по оценкам организаторов, более миллиона участников, передает ТАСС.
Протестующие выступают в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования. Реформы, продвигаемые правительством президента Хавьера Милея, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.
Милей, вступивший в должность в декабре прошлого года, охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику.